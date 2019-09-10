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Дороги и транспорт

Массовая авария на Мочищенском шоссе собрала пробку

ДТП случилось недалеко от остановки «Байкальская»

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Авария случилась возле дома по адресу Аэропорт, 30

Фото: Лев Васильев / 2ГИС

Сегодня днём на Мочищенском шоссе в Новосибирске массовая авария заблокировала дорогу.

НГС рассказывает подробности ДТП.

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