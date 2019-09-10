Массовая авария на Мочищенском шоссе собрала пробку

Авария случилась возле дома по адресу Аэропорт, 30
Фото: Лев Васильев / 2ГИС
Сегодня днём на Мочищенском шоссе в Новосибирске массовая авария заблокировала дорогу.
НГС рассказывает подробности ДТП.
ДТП случилось недалеко от остановки «Байкальская»
Авария случилась возле дома по адресу Аэропорт, 30
Фото: Лев Васильев / 2ГИС
Сегодня днём на Мочищенском шоссе в Новосибирске массовая авария заблокировала дорогу.
НГС рассказывает подробности ДТП.
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