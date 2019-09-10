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Камеры наблюдения сняли смертельное ДТП на Мясниковой, где автобус сбил 20-летнюю девушку

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу

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Сейчас инспекторы устанавливают все детали происшествия

Фото: Владислав Савченков

Утром 10 сентября в Калининском районе Новосибирска автобус НЕФАЗ маршрута № 34 сбил 20-летнюю девушку — от полученных травм пешеход скончалась на месте

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 6:30. Автобус № 34 объезжал другой автобус, стоящий в правой полосе, и водитель не заметил переходящего дорогу пешехода.

Момент аварии на Мясниковой

«Водитель 1969 года рождения на автобусе НЕФАЗ двигался по маршруту № 34 со стороны Объединения с левым поворотом на улицу Мясниковой, по кольцу. В зоне пешеходного перехода совершил наезд на женщину, предположительно 20 лет. От полученных травм женщина скончалась», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в 2018 году этот же водитель на этом же автобусе сбил на улице Объединения школьника, переходившего дорогу. Тогда подросток также скончался на месте от полученных травм. Также по словам источника, автобус принадлежит ИП Полнаревой О. М.

Комментировать ситуацию в ИП корреспонденту НГС отказались. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места ДТП, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Несколько дней назад 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди» в Дзержинском районе — пострадавшая получила ушибы и вывихнула бедро.

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    КОММЕНТАРИИ (58)

    10 сен 2019 в 13:32

    Этот же водитель на этом же автобусе в 2018 году...... Почему он еще с правами? Как он работает на автобусе???

    глебушка
    10 сен 2019 в 13:37

    нужно задавать вопросы ИП Полнаревой, почему этот водитель работает на маршруте после прошлого инцидента.
    Что нам ждать, что в 2020 будет хет-трик ?

    Гость
    10 сен 2019 в 13:46

    Это Россия, детка... Только у нас человек, насмерть сбивший пешехода, не только не находится в местах не столь отдалённых, а продолжает работать водителем! Занавес...