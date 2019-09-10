Камеры наблюдения сняли смертельное ДТП на Мясниковой, где автобус сбил 20-летнюю девушку

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 6:30. Автобус № 34 объезжал другой автобус, стоящий в правой полосе, и водитель не заметил переходящего дорогу пешехода.

Утром 10 сентября в Калининском районе Новосибирска автобус НЕФАЗ маршрута № 34 сбил 20-летнюю девушку — от полученных травм пешеход скончалась на месте .

«Водитель 1969 года рождения на автобусе НЕФАЗ двигался по маршруту № 34 со стороны Объединения с левым поворотом на улицу Мясниковой, по кольцу. В зоне пешеходного перехода совершил наезд на женщину, предположительно 20 лет. От полученных травм женщина скончалась», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков. Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в 2018 году этот же водитель на этом же автобусе сбил на улице Объединения школьника , переходившего дорогу. Тогда подросток также скончался на месте от полученных травм. Также по словам источника, автобус принадлежит ИП Полнаревой О. М. Комментировать ситуацию в ИП корреспонденту НГС отказались.

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