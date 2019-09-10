Камеры наблюдения сняли смертельное ДТП на Мясниковой, где автобус сбил 20-летнюю девушку

Сейчас инспекторы устанавливают все детали происшествия
Фото: Владислав Савченков
Утром 10 сентября в Калининском районе Новосибирска автобус НЕФАЗ маршрута
Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 6:30. Автобус
«Водитель 1969 года рождения на автобусе НЕФАЗ двигался по маршруту
Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в 2018 году этот же водитель на этом же автобусе сбил на улице Объединения школьника, переходившего дорогу. Тогда подросток также скончался на месте от полученных травм. Также по словам источника, автобус принадлежит ИП Полнаревой О. М.
Комментировать ситуацию в ИП корреспонденту НГС отказались.
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