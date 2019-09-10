«Ночь провели в лесу, замёрзли»: волонтёры нашли заблудившуюся под Новосибирском семью грибников

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись вчера в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области.

60-летняя Татьяна и 59-летний Владимир Мещановы вместе с 39-летним сыном Евгением отправились за грибами в лес, который, как им казалось, хорошо знали, но вечером 9 сентября поняли, что не могут выйти из лога.



«На местности мы работали на отклик, но местность очень кривая — там лог. И наш отклик гулял по логу, они нас с разных мест слышали, и их отклик тоже гулял. Они были втроём, правильно, что не разделились. Были очень расстроены, они всегда ходят в этот лес и никогда не блуждали. Они сказали, что всегда ходили в этот лес за грибами, но больше не пойдут, а грибы выкинули. О том, что она заблудилась, она сообщила родственникам где-то в 20:30 вчера. Сперва искали сами, только к часу ночи отправили заявку на нас. Ночь они провели в лесу. Сильно замёрзли, мы их напоили чаем», — рассказала волонтёр «Лиза Алерт» Марина Штрек.