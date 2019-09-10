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«Ночь провели в лесу, замёрзли»: волонтёры нашли заблудившуюся под Новосибирском семью грибников

Мещановы были в этом лесу не один раз, но сейчас не смогли найти выход из лога

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Заявка в поисковый отряд «Лиза Алерт» от родственников Мещановых пришла после полуночи

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись вчера в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области. 

60-летняя Татьяна и 59-летний Владимир Мещановы вместе с 39-летним сыном Евгением отправились за грибами в лес, который, как им казалось, хорошо знали, но вечером 9 сентября поняли, что не могут выйти из лога.

«На местности мы работали на отклик, но местность очень кривая — там лог. И наш отклик гулял по логу, они нас с разных мест слышали, и их отклик тоже гулял. Они были втроём, правильно, что не разделились. Были очень расстроены, они всегда ходят в этот лес и никогда не блуждали. Они сказали, что всегда ходили в этот лес за грибами, но больше не пойдут, а грибы выкинули. О том, что она заблудилась, она сообщила родственникам где-то в 20:30 вчера. Сперва искали сами, только к часу ночи отправили заявку на нас. Ночь они провели в лесу. Сильно замёрзли, мы их напоили чаем», — рассказала волонтёр «Лиза Алерт» Марина Штрек.

Как уточнили в «Лиза Алерт», сперва волонтёры собирались искать Мещановых как людей без связи, но вскоре мобильный телефон поймал связь — поисковики попросили семью оставаться на вершине и никуда не ходить.

Сейчас в Новосибирске активно идет ещё один поиск — с 6 сентября волонтеры и близкие ищут 36-летнюю Наталью Устинову, которая уехала из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. 9 сентября на 5-м микрорайоне нашли её машину, в этот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения женщины.

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"Лиза Алерт"потерялся в лесу

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    10 сен 2019 в 13:23

    Всегда берите с собой в лес свисток. Обычный спортивный свисток.
    Места занимает мало но если потеряетесь найти вас будет намного легче

    Иван С.
    10 сен 2019 в 13:22

    Как можно заблудиться в лесу? Не понимаю....

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 13:12

    Опята там есть или нет