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Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Новосибирской области

У нового начальника два высших образования, а сам он работал в Кемеровской области

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Ранее Попето исполнял обязанности начальника ГУФСИН по Кемеровской области

Фото: fsin.su

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний — им стал Андрей Попето, ранее работавший на должности исполняющего обязанности начальника ГУФСИН в Кемеровской области.

Информация об этом появилась на сайте ГУФСИН Новосибирской области сегодня, 10 сентября. Как отмечается на сайте, указ о назначении Попето на должность главы управления 7 сентября подписал президент России Владимир Путин.

Андрей Попето родился в 1976 году в Пермской области, в селе Чусовское. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию. В 1998 году поступил на службу в управление исполнения наказаний Красноярского края. В 2007 году получил второе высшее образования в Красноярском государственном торгово-экономическом институте. С декабря 2017 года временно исполнял обязанности начальника ГУФСИН России по Кемеровской области.

На момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой ГУФСИН по Новосибирской области.

В конце августа в Новосибирской области случился скандал — начальника новосибирской исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко задержали из-за подозрения в получении крупной взятки за досрочное освобождение заключённого. По информации источника, близкого к ведомству, 28 августа Евсеенко задержали во дворе его дома на улице Виктора Уса. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Вася
    10 сен 2019 в 12:13

    Кто бы назначил нового президента на должность Путина.

    Диванный эксперт
    10 сен 2019 в 12:17

    А бывшего главу сняли без шума из-за взяточника в двойке? Журналисты НГСа если вы пишите статью, то разберитесь во всех аспектах вопроса, а не просто констатируйте факт. НГС превратился в доску объявлений.

    Ариэль
    10 сен 2019 в 12:14

    Выходцы из сел и деревень самые ответственные. У них жизненного опыта хватает чтоб не косячить.