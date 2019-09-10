Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний — им стал Андрей Попето, ранее работавший на должности исполняющего обязанности начальника ГУФСИН в Кемеровской области.

Информация об этом появилась на сайте ГУФСИН Новосибирской области сегодня, 10 сентября. Как отмечается на сайте, указ о назначении Попето на должность главы управления 7 сентября подписал президент России Владимир Путин.

Андрей Попето родился в 1976 году в Пермской области, в селе Чусовское. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию. В 1998 году поступил на службу в управление исполнения наказаний Красноярского края. В 2007 году получил второе высшее образования в Красноярском государственном торгово-экономическом институте. С декабря 2017 года временно исполнял обязанности начальника ГУФСИН России по Кемеровской области.