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Спорт

Новосибирская сноубордистка уехала учиться в Лондон

Алёна Заварзина поступила в колледж, где учились модельеры Джон Гальяно и Александр Маккуин

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Алёна Заварзина стала первокурсницей лондонского колледжа — спортсменка мечтает о карьере арт-директора

Фото: zavarzinawild.com

Уроженка Новосибирска сноубордистка Алёна Заварзина приехала в Лондон, чтобы начать обучение в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне — об этом она сообщила на личной странице в Instagram. 

В этом колледже учились модельеры Джон Гальяно, Александр Маккуин и Стелла Маккартни. О зачислении на курс Graphic communication design Алёна Заварзина сообщила в конце прошлого года.

«Ребята, я поступила в Central Saint Martins на бакалавриат. То, о чем я мечтала с 15 лет, но никому не говорила, потому что много людей хотели того же. С сентября я сделала сознательный выбор взять контроль над своей жизнью. Чтобы никто не распоряжался моей судьбой, кроме меня», — рассказала тогда Алёна Заварзина. 

Спортсменка вместе с мужем Виком Уайлдом уже прилетела в Лондон.

Алёна Заварзина родилась в Новосибирске. В 2011 году она стала чемпионкой мира в параллельном гигантском слаломе, а после завоевала бронзу на Олимпийских играх в Сочи. Год назад Алёна Заварзина объявила, что вынуждена завершить спортивную карьеру и хочет получить новую профессию — она ездила на подготовительные курсы в Великобританию.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

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    10 сен 2019 в 13:16

    Ну и пусть едет, наши бабы ещё сноубордисток нарожают!

    10 сен 2019 в 13:03

    На кого учиться? Уберите мысленно кубок из рук на первой фотке

    Гость
    10 сен 2019 в 13:08

    "Чтобы никто не распоряжался моей судьбой, кроме меня"
    В нашей стране подобное невозможно, напротив, делается всё возможное для того, чтобы граждане имели как можно меньше возможностей чем-то распоряжаться самостоятельно. Так что правильно уехала.