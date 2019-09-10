Новосибирская сноубордистка уехала учиться в Лондон

Алёна Заварзина стала первокурсницей лондонского колледжа — спортсменка мечтает о карьере арт-директора
Фото: zavarzinawild.com
Уроженка Новосибирска сноубордистка Алёна Заварзина приехала в Лондон, чтобы начать обучение в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне — об этом она сообщила на личной странице в Instagram.
В этом колледже учились модельеры Джон Гальяно, Александр Маккуин и Стелла Маккартни. О зачислении на курс Graphic communication design Алёна Заварзина сообщила в конце прошлого года.
«Ребята, я поступила в Central Saint Martins на бакалавриат. То, о чем я мечтала с 15 лет, но никому не говорила, потому что много людей хотели того же. С сентября я сделала сознательный выбор взять контроль над своей жизнью. Чтобы никто не распоряжался моей судьбой, кроме меня», — рассказала тогда Алёна Заварзина.
Спортсменка вместе с мужем Виком Уайлдом уже прилетела в Лондон.
Алёна Заварзина родилась в Новосибирске. В 2011 году она стала чемпионкой мира в параллельном гигантском слаломе, а после завоевала бронзу на Олимпийских играх в Сочи. Год назад Алёна Заварзина объявила, что вынуждена завершить спортивную карьеру и хочет получить новую профессию — она ездила на подготовительные курсы в Великобританию.