«Четыре медведя на трассе»: новосибирцы получили видео с медвежатами на Северном объезде

Рассылку начали распространять в мессенджере WhatsApp утром во вторник, 10 сентября. В редакцию НГС несколько человек прислали одинаковое видео, на котором запечатлён десяток медвежат.

Новосибирцы начали рассылать друг другу сообщения о большом количестве бурых медведей — в соцсетях утверждают, что хищников заметили около посёлка Кудряшовский и Северного объезда под Новосибирском.

«Да мы поехали сейчас уже с охотоведами. Северный объезд, 4 медведя трассу перешли. Один машину зацепил», — говорится в одном из голосовых сообщений.

В ГУП «Новосибирский лесхоз» информацию о медведях в пригороде корреспонденту НГС не подтвердили. Также о встрече с медведями не сообщали и работники предприятий, которые занимаются добычей леса к северу от Новосибирска.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, поступала ли информация о медведях в районе посёлка Кудряшовский. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.



Накануне рядом с деревней под Новосибирском рыбаки заметили следы медведя — ученые утверждают, что животные бегут в Новосибирскую область от лесных пожаров.



А недавно на Михайловской набережной Новосибирска запретили дразнить медведей — такой необычный запрет включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».