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Осень

«Четыре медведя на трассе»: новосибирцы получили видео с медвежатами на Северном объезде

В WhatsApp рассылаются сообщения о хищниках в пригороде Новосибирска

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Рассылка о большой группе медведей в Новосибирском районе области началась утром 10 сентября

Фото: скриншот видео

Новосибирцы начали рассылать друг другу сообщения о большом количестве бурых медведей — в соцсетях утверждают, что хищников заметили около посёлка Кудряшовский и Северного объезда под Новосибирском. 

Рассылку начали распространять в мессенджере WhatsApp утром во вторник, 10 сентября. В редакцию НГС несколько человек прислали одинаковое видео, на котором запечатлён десяток медвежат.

Видео: читатель НГС

К некоторым сообщениям приложены голосовые сообщения, согласно которым несколько хищников пересекли трассу.

«Да мы поехали сейчас уже с охотоведами. Северный объезд, 4 медведя трассу перешли. Один машину зацепил», — говорится в одном из голосовых сообщений. 

В ГУП «Новосибирский лесхоз» информацию о медведях в пригороде корреспонденту НГС не подтвердили. Также о встрече с медведями не сообщали и работники предприятий, которые занимаются добычей леса к северу от Новосибирска. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, поступала ли информация о медведях в районе посёлка Кудряшовский. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.


Накануне рядом с деревней под Новосибирском рыбаки заметили следы медведя — ученые утверждают, что животные бегут в Новосибирскую область от лесных пожаров.

А недавно на Михайловской набережной Новосибирска запретили дразнить медведей — такой необычный запрет включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    путинская не любовь
    10 сен 2019 в 12:47

    Интересно...если пришлют с папуасами людоедами на северном объезде видео. Тоже стадо поверит?

    10 сен 2019 в 12:45

    Ё, моё, отстреливать когда начнут? А вдруг они в к моему дому придут и я пострадаю.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 12:49

    В Хабаровске эту проблему решили бы быстро.