В Новосибирске отремонтируют дом, сползающий в Обь — суд заставил мэрию сделать это ещё 2 года назад

Мэрия пыталась затянуть начало ремонта с помощью судов, однако проиграла во всех инстанциях

Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству, принадлежащая мэрии Новосибирска, заказала капитальный ремонт опасного дома на Портовой, 2 на берегу Оби. Жильцы добивались этого два года, но всё равно остались недовольны решением властей. Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что жить в доме на берегу Яринского затона небезопасно — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями. Дом построило МКУ «Дирекция единого заказчика ЖКХ», и через несколько лет по всему зданию появились большие трещины.

Информация о предстоящем ремонте дома появилась на сайте госзакупок сегодня, 10 сентября. Как отмечается в документах, всего на капитальный ремонт здания потратят 8 миллионов рублей. Закупку проведут на основании решения арбитражного суда Новосибирской области. «Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается пять лет. Все ремонтные работы проводить без выселения жильцов», — уточняется в документах. Подрядчик должен будет провести разборку кирпичных стен со стороны улицы, демонтировать перила, отремонтировать крыльцо, отмостку, приямки, цоколь, водосточные трубы и другие работы. Как сообщил корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Прибрежный» Дмитрий Архипов, эти работы не так важны для сползающего в обрыв дома, как укрепление береговой линии. «Эти условия (по укреплению берега. — Прим. ред.) входили в решение суда. Потому что нужно, чтобы грунты и основания дома были в полном порядке. Об этом говорили и специалисты Сибстрина, но вопреки решению специалистов мэрия решила делать не берег, а дом. Они пытаются не устранить источник недостатков, а сделать косметический ремонт. С этим мы существенно несогласны», — заявил Архипов.