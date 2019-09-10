К осени в Новосибирске подорожали гаражи

Окупить дом для машины можно в среднем за 6 лет, а парковку — за 12
Фото: N1.RU
В Новосибирске за год взлетели цены на гаражи — на 19,6% до 526,1 тысяч рублей, подсчитали аналитики N1.RU. Парковки за тот же период стали дороже на 6% и стоят в среднем 657 тысяч рублей за машиноместо.
Больше всего «домов для машин», по информации аналитиков, выставлено на продажу в Ленинском, Советском и Заельцовском районах, парковки активно продают также в Октябрьском районе и в центре.
«К осени подскочило как число гаражей, так и парковок в продаже. Однако если смотреть на динамику последних трёх лет, то год от года число гаражей в продаже сокращается, а парковок, наоборот, растет», — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Аренда гаражей тоже подорожала, причём даже больше, чем покупка: рост составил почти 26%. Снять гараж сегодня можно в среднем за 7,6 тысяч рублей в месяц. Парковки в аренду стали дороже на 7% — до 4,5 тысяч рублей в месяц. Аналитики подсчитали, что окупить арендой гараж сегодня можно за 6 лет, а для парковки понадобится в два раза больше времени — 12 лет. Впрочем, заметили в N1.RU, это возможно только при стабильном спросе.
Некоторое время назад НГС делал обзор гаражей в продаже — в некоторых из них можно без преувеличения с комфортом жить.