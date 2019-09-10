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Недвижимость

К осени в Новосибирске подорожали гаражи

Стоимость дома для машины выросла на 20%, а в аренду его можно снять на 7% дороже, чем год назад

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Окупить дом для машины можно в среднем за 6 лет, а парковку — за 12

Фото: N1.RU

В Новосибирске за год взлетели цены на гаражи — на 19,6% до 526,1 тысяч рублей, подсчитали аналитики N1.RU. Парковки за тот же период стали дороже на 6% и стоят в среднем 657 тысяч рублей за машиноместо.

Больше всего «домов для машин», по информации аналитиков, выставлено на продажу в Ленинском, Советском и Заельцовском районах, парковки активно продают также в Октябрьском районе и в центре.

«К осени подскочило как число гаражей, так и парковок в продаже. Однако если смотреть на динамику последних трёх лет, то год от года число гаражей в продаже сокращается, а парковок, наоборот, растет», — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Аренда гаражей тоже подорожала, причём даже больше, чем покупка: рост составил почти 26%. Снять гараж сегодня можно в среднем за 7,6 тысяч рублей в месяц. Парковки в аренду стали дороже на 7% — до 4,5 тысяч рублей в месяц. Аналитики подсчитали, что окупить арендой гараж сегодня можно за 6 лет, а для парковки понадобится в два раза больше времени — 12 лет. Впрочем, заметили в N1.RU, это возможно только при стабильном спросе.

Некоторое время назад НГС делал обзор гаражей в продаже — в некоторых из них можно без преувеличения с комфортом жить.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 11:28

    Потому что гараж это единственное место куда можно на "законных" основаниях спрятаться от жены. Это целая философия жизни, там можно бухать, отдыхать от жены, спать, играть в тыщщщу и даже иногда заниматься машиной

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 11:28

    А чего все ноют?Вы же в воскресенье за это (не) голосовали.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 11:20

    В Новосибирске гаражи не нужны, все свои тачки бросают во дворе