К осени в Новосибирске подорожали гаражи

В Новосибирске за год взлетели цены на гаражи — на 19,6% до 526,1 тысяч рублей, подсчитали аналитики N1.RU. Парковки за тот же период стали дороже на 6% и стоят в среднем 657 тысяч рублей за машиноместо.



Больше всего «домов для машин», по информации аналитиков, выставлено на продажу в Ленинском, Советском и Заельцовском районах, парковки активно продают также в Октябрьском районе и в центре.



«К осени подскочило как число гаражей, так и парковок в продаже. Однако если смотреть на динамику последних трёх лет, то год от года число гаражей в продаже сокращается, а парковок, наоборот, растет», — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

