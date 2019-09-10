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Дороги и транспорт

Тягач заблокировал движение по Бердскому шоссе в сторону Академгородка

Техника неудачно повернула недалеко от остановки «Посёлок РМЗ»

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Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной

Фото: читательница НГС

Сегодня утром 10 сентября тягач с прицепом перегородил Бердское шоссе в Первомайском районе Новосибирска.

«Длинная поворачивающая машина столкнулась с иномаркой, и из-за этого там пробка», — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Авария случилась на дороге в сторону Академгородка, недалеко от остановки «Посёлок РМЗ»

Тягач занял все три полосы

Тягач занял все три полосы

Пробка собирается в две стороны

Пробка собирается в две стороны

Накануне на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка — по словам очевидцев, затор собирался из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    пенсия
    10 сен 2019 в 10:49

    Водитель тягача красавчик.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 10:48

    Да, БШ удачно стоит уже с утра, от Бугр и до Матвеев, на Ине ещё дтп))
    все кто любит пробочки - приезжайте, постоим!

    Фывап
    10 сен 2019 в 10:48

    Что ж, может оно и к лучшему. Настоящим новосибирцам нечего делать в этой дыре. Да и академовцев будет меньше по городу шататься.