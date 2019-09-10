Тягач заблокировал движение по Бердскому шоссе в сторону Академгородка

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной
Фото: читательница НГС
Сегодня утром 10 сентября тягач с прицепом перегородил Бердское шоссе в Первомайском районе Новосибирска.
«Длинная поворачивающая машина столкнулась с иномаркой, и из-за этого там пробка», — рассказала корреспонденту НГС читательница.
Авария случилась на дороге в сторону Академгородка, недалеко от остановки «Посёлок РМЗ»
Накануне на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка — по словам очевидцев, затор собирался из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.