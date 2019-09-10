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Город

Мэрия купит 1,2 миллиона конфет для новогодних подарков

В набор войдут 34 конфеты, цветные мелки и открытка с поздравлением от мэра

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Всего мэрия планирует потратить на подарки до 9 миллионов рублей

Фото: архив НГС

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска закупит 36 тысяч новогодних подарков для детей — на них потратят до 9 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 9 сентября. Согласно документам, в подарочный набор войдёт 34 различных конфеты, набор цветных мелков, открытка с видом города и поздравлением от мэра Новосибирска Анатолий Локтя, а также книжка-раскраска с головоломками, ребусами и другими заданиями. Вес подарка должен превышать 500 грамм. Таким образом, общий вес закупки составит не меньше 18 тонн, а количество конфет превысит 1,2 миллиона.

«Каждый новогодний подарок упаковывается в полипропиленовый пакет и вместе с дополнительным вложением вкладывается в красочную коробку с удобной ручкой для переноски. Коробка имеет прямоугольную форму, конструкция жесткая, должна быть изготовлена из картона полностью. На трех гранях коробка имеет яркое красочное оформление с изображением новогодних персонажей. Одна из граней коробки предусматривает возможность самим раскрасить картинку по контурам», — уточняется в описании закупки.

Заказчик должен будет сам развести подарки по школам до 10 декабря. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, какие дошкольные и учебные заведения получат в этом году подарки от городских властей.

В прошлом году мэрия также заказывала 36 тысяч новогодних подарков — тогда заказывали коробки с достопримечательностями Новосибирска, а одну из сторон коробки можно было собирать как пазл.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Массес
    10 сен 2019 в 10:35

    Мэрские чинуши выдают эти подарки в основном «своим». Причём им получше, а простым гражданам похуже

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 10:38

    А обязательно делать акцент, что это подарки именно от мэра? Тем более, что подарки то за счет гор.бюджета. Могли бы просто сказать, что подарки от города детишкам.

    Замбези
    10 сен 2019 в 10:37

    А не рановато ли мэрия закупает подарки? Или на Новый год ещё на 10 Лямов закупит?