Мэрия купит 1,2 миллиона конфет для новогодних подарков

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 9 сентября. Согласно документам, в подарочный набор войдёт 34 различных конфеты, набор цветных мелков, открытка с видом города и поздравлением от мэра Новосибирска Анатолий Локтя, а также книжка-раскраска с головоломками, ребусами и другими заданиями. Вес подарка должен превышать 500 грамм. Таким образом, общий вес закупки составит не меньше 18 тонн, а количество конфет превысит 1,2 миллиона.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска закупит 36 тысяч новогодних подарков для детей — на них потратят до 9 миллионов рублей.

«Каждый новогодний подарок упаковывается в полипропиленовый пакет и вместе с дополнительным вложением вкладывается в красочную коробку с удобной ручкой для переноски. Коробка имеет прямоугольную форму, конструкция жесткая, должна быть изготовлена из картона полностью. На трех гранях коробка имеет яркое красочное оформление с изображением новогодних персонажей. Одна из граней коробки предусматривает возможность самим раскрасить картинку по контурам», — уточняется в описании закупки.

Заказчик должен будет сам развести подарки по школам до 10 декабря.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, какие дошкольные и учебные заведения получат в этом году подарки от городских властей.

В прошлом году мэрия также заказывала 36 тысяч новогодних подарков — тогда заказывали коробки с достопримечательностями Новосибирска, а одну из сторон коробки можно было собирать как пазл.