Рубрики
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 65.57
eur 72.33

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 65.57
eur 72.33

Все новости

Все новости
Развлечения

«Иванушки International» выступят на открытии фонтана в Центральном парке

Известные музыканты исполнят свои хиты для новосибирцев вечером 11 сентября

Поделиться

2 728
29 Обсудить

Концертная программа в Центральном парке начнётся в 19:00

Фото: Сибирский банк ПАО «Сбербанк»

В среду, 11 сентября, на открытии светомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска выступит популярная группа «Иванушки International».

«Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке в 19:00. Хедлайнером большого праздника выступит группа "Иванушки International"», — сообщили в пресс-центре Сибирского банка ПАО «Сбербанк», которое выделило деньги на строительство фонтана.

Новый фонтан в парке ещё в сентябре 2018 года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, а весной началось его строительство. В конце августа рабочие приступили к тестовым запускам фонтана — посмотреть, как он работает, можно по этой ссылке

Как пояснили в Сбербанке, новый фонтан будет не только светомузыкальным, но и мультимедийным: его можно использовать для видеотрансляций.

«Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Центральный парксветомузыкальный фонтан

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (29)

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 10:09

    Блин,Укупник уже когда нибудь приедет в наш город? Устал уже возглавлять его фан-клуб.

    Александр
    10 сен 2019 в 10:09

    Пьяного Билана интересно было бы увидеть!

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 10:17

    А был бы мэр Бойко-приехала бы Мадонна с Миком Джаггером.