«Иванушки International» выступят на открытии фонтана в Центральном парке

«Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке в 19:00. Хедлайнером большого праздника выступит группа "Иванушки International"», — сообщили в пресс-центре Сибирского банка ПАО «Сбербанк», которое выделило деньги на строительство фонтана.

В среду, 11 сентября, на открытии светомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска выступит популярная группа «Иванушки International».

Как пояснили в Сбербанке, новый фонтан будет не только светомузыкальным, но и мультимедийным: его можно использовать для видеотрансляций.



«Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.

