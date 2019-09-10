«Иванушки International» выступят на открытии фонтана в Центральном парке

Концертная программа в Центральном парке начнётся в 19:00
Фото: Сибирский банк ПАО «Сбербанк»
В среду, 11 сентября, на открытии светомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска выступит популярная группа «Иванушки International».
«Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке в 19:00. Хедлайнером большого праздника выступит группа "Иванушки International"», — сообщили в пресс-центре Сибирского банка ПАО «Сбербанк», которое выделило деньги на строительство фонтана.
Новый фонтан в парке ещё в сентябре 2018 года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, а весной началось его строительство. В конце августа рабочие приступили к тестовым запускам фонтана — посмотреть, как он работает, можно по этой ссылке.
Как пояснили в Сбербанке, новый фонтан будет не только светомузыкальным, но и мультимедийным: его можно использовать для видеотрансляций.
«Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.