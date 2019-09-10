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Дороги и транспорт

Иномарка врезалась в трамвай на улице Блюхера: собирается пробка

Из-за аварии оказались заблокированными трамвайные пути

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Иномарка поворачивала с улицы Ватутина на Блюхера

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Утром 10 сентября на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе иномарка столкнулась с трамваем № 15.

По наблюдениям корреспондента НГС, ДТП случилось около 8:20.

«Hyundai и трамвай двигались по Блюхера, со стороны Маркса. На перекрестке, как говорит водитель трамвая, водитель такси с крайнего правого ряда через три полосы стал поворачивать налево, на Ватутина, и произошло столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Автоспас».

Из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути

Из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути

Согласно онлайн-карте ЦУГАЭТ, сейчас из-за аварии заблокировано движение трамваев № 15 и 18. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», по улице Ватутина в обоих направлениях собралась пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.

Утром 5 сентября на остановке в районе жилмассива «Восход» остановились трамваи маршрута № 13 — в это время там сломался один из них.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

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    10 сен 2019 в 09:15

    Это последнее китайское предупреждение.Это - знак! локоть, убирай трамваи!

    Гость
    10 сен 2019 в 09:23

    водятлы в зеркала ни фига не смотрят, вот и бьются.
    если не замечают в боковое зеркало приближающийся трамвай, то что они вообще на дороге делают?

    Бдыщь
    10 сен 2019 в 09:19

    И опять яндекстакси инициатор.... ну кто бы сомневался...