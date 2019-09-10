Иномарка врезалась в трамвай на улице Блюхера: собирается пробка

Иномарка поворачивала с улицы Ватутина на Блюхера
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Утром 10 сентября на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе иномарка столкнулась с трамваем № 15.
По наблюдениям корреспондента НГС, ДТП случилось около 8:20.
«Hyundai и трамвай двигались по Блюхера, со стороны Маркса. На перекрестке, как говорит водитель трамвая, водитель такси с крайнего правого ряда через три полосы стал поворачивать налево, на Ватутина, и произошло столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Автоспас».
Согласно онлайн-карте ЦУГАЭТ, сейчас из-за аварии заблокировано движение трамваев № 15 и 18. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», по улице Ватутина в обоих направлениях собралась пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.
Утром 5 сентября на остановке в районе жилмассива «Восход» остановились трамваи маршрута № 13 — в это время там сломался один из них.