20-летняя девушка погибла под колёсами автобуса на Мясниковой

Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД
Фото: Владислав Савченков
Утром 10 сентября в Калининском районе Новосибирска автобус сбил 20-летнюю девушку — от полученных травм пешеход скончалась на месте.
Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 6:30.
«Водитель 1969 года рождения на автобусе НЕФАЗ двигался по маршруту № 34 со стороны Объединения с левым поворотом на улицу Мясниковой, по кольцу. В зоне пешеходного перехода совершил наезд на женщину, предположительно 20 лет. От полученных травм женщина скончалась», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, сейчас на месте происшествия экипаж ГИБДД. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места ДТП, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.
Несколько дней назад 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди» в Дзержинском районе — пострадавшая получила ушибы и вывихнула бедро.