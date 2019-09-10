20-летняя девушка погибла под колёсами автобуса на Мясниковой

«Водитель 1969 года рождения на автобусе НЕФАЗ двигался по маршруту № 34 со стороны Объединения с левым поворотом на улицу Мясниковой, по кольцу. В зоне пешеходного перехода совершил наезд на женщину, предположительно 20 лет. От полученных травм женщина скончалась», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 6:30.

Утром 10 сентября в Калининском районе Новосибирска автобус сбил 20-летнюю девушку — от полученных травм пешеход скончалась на месте.

По его словам, сейчас на месте происшествия экипаж ГИБДД. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Несколько дней назад 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди» в Дзержинском районе — пострадавшая получила ушибы и вывихнула бедро.

