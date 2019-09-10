Официально: новосибирцу достаточно 4 457 рублей на продукты в месяц

Цена продуктовой корзины за месяц снизилась на
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в августе 2019 составила
Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на
«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия —
По данным статистиков, в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, жиров и яиц. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.
За шесть месяцев размер зарплат в области составил 37 тысяч 173 рубля; по информации за первые пять месяцев, новосибирцы получали 36 тысяч 576 рублей.
А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.