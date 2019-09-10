Официально: новосибирцу достаточно 4 457 рублей на продукты в месяц

Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9% . В минимальный набор статистики включают мясо и мясопродукты, рыбу, хлеб, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, чай, соль, специи и кондитерские изделия.

Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в августе 2019 составила 4 457 рублей. Об этом сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,8% , на долю молочных продуктов приходится 19,9% , плодов и овощей — 17,7% , мяса и мясопродуктов — 17,2% , рыбы и жиров — по 4,8% , чая, соли и специй — 3,8% , сахара и кондитерских изделий, яиц — по 2% », — сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, жиров и яиц. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

За шесть месяцев размер зарплат в области составил 37 тысяч 173 рубля; по информации за первые пять месяцев, новосибирцы получали 36 тысяч 576 рублей.



А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.

