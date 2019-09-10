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Экономика

Официально: новосибирцу достаточно 4 457 рублей на продукты в месяц

За последний год жители региона стали тратить меньше денег на сладости

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Цена продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,9%

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в августе 2019 составила 4 457 рублей. Об этом сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).

Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9%. В минимальный набор статистики включают мясо и мясопродукты, рыбу, хлеб, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, чай, соль, специи и кондитерские изделия.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,8%, на долю молочных продуктов приходится 19,9%, плодов и овощей — 17,7%, мяса и мясопродуктов — 17,2%, рыбы и жиров — по 4,8%, чая, соли и специй — 3,8%, сахара и кондитерских изделий, яиц — по 2%», — сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, жиров и яиц. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

За шесть месяцев размер зарплат в области составил 37 тысяч 173 рубля; по информации за первые пять месяцев, новосибирцы получали 36 тысяч 576 рублей.

А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Непонятливая Я
    10 сен 2019 в 08:17

    Около 150 руб. в день на еду. Прожить на такие деньги можно, но очень недолго. Издевательство. Предложить, насчитавшему такую сумму, прожить три месяца.

    Александр
    10 сен 2019 в 08:13

    Надо заставлять прожить хотя бы год с таким набором продуктов всех, кто участвовал в разработке и подписывал этот норматив. А лучше сразу расстреливать

    10 сен 2019 в 08:18

    Тогда я не новосибирец , мне больше надо.