«Ушли в лес и не вернулись»: в Новосибирской области пропала семья

Сейчас волонтеры нуждаются в добровольцах на внедорожниках
Фото: Полина Овчинникова
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках семьи из трех человек: 60-летней Татьяны Мещановой, 59-летнего Владимира Мещанова и их сына 39-летнего Евгения Мещанова. Вечером 9 сентября они ушли в лес в районе поселка Малиновка и до сих пор не вернулись.
Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр отряда Полина Овчинникова, о пропаже сообщил второй сын Мещановых вместе с женой.
«Родные пропавших их ищут сами сейчас, у них теряется связь. <...> Родные не на связи почти, у них даже звонки не всегда проходят, а интернет тем более», — рассказала Овчинникова. Волонтёр добавила, что семья Мещановых живет в Первомайском районе Новосибирска.
Согласно информации в ориентировке, рост Татьяны Мещановой составляет 160 см, телосложение среднее, темные волосы и карие глаза, также она носит очки.
Рост Владимира Мещанова — 180 см, телосложение крепкое, у него темно-седые волосы и карие глаза, он носит усы. Рост Евгения Мещанова — около 170-175 см, у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.
Сейчас в Новосибирске активно идет ещё один поиск — с 6 сентября волонтеры и близкие ищут 36-летнюю Наталью Устинову, которая уехала из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. 9 сентября на 5-м микрорайоне нашли её машину, в этот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения женщины.