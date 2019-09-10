«Ушли в лес и не вернулись»: в Новосибирской области пропала семья

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках семьи из трех человек: 60-летней Татьяны Мещановой, 59-летнего Владимира Мещанова и их сына 39-летнего Евгения Мещанова. Вечером 9 сентября они ушли в лес в районе поселка Малиновка и до сих пор не вернулись.

Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр отряда Полина Овчинникова, о пропаже сообщил второй сын Мещановых вместе с женой.

«Родные пропавших их ищут сами сейчас, у них теряется связь. <...> Родные не на связи почти, у них даже звонки не всегда проходят, а интернет тем более», — рассказала Овчинникова. Волонтёр добавила, что семья Мещановых живет в Первомайском районе Новосибирска.