Рубрики
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 0/10
usd 65.57
eur 72.33

Темы

СЕЙЧАС +10°С
Пробки 0/10
usd 65.57
eur 72.33

Все новости

Все новости
Происшествия

«Ушли в лес и не вернулись»: в Новосибирской области пропала семья

Поиск осложняется тем, что на месте пропажи очень плохая связь

Поделиться

2 719
4 Обсудить

Сейчас волонтеры нуждаются в добровольцах на внедорожниках 

Фото: Полина Овчинникова

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках семьи из трех человек: 60-летней Татьяны Мещановой, 59-летнего Владимира Мещанова и их сына 39-летнего Евгения Мещанова. Вечером 9 сентября они ушли в лес в районе поселка Малиновка и до сих пор не вернулись. 

Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр отряда Полина Овчинникова, о пропаже сообщил второй сын Мещановых вместе с женой. 

«Родные пропавших их ищут сами сейчас, у них теряется связь. <...> Родные не на связи почти, у них даже звонки не всегда проходят, а интернет тем более», — рассказала Овчинникова. Волонтёр добавила, что семья Мещановых живет в Первомайском районе Новосибирска. 

Согласно информации в ориентировке, рост Татьяны Мещановой составляет 160 см, телосложение среднее, темные волосы и карие глаза, также она носит очки.

Рост Владимира Мещанова — 180 см, телосложение крепкое, у него темно-седые волосы и карие глаза, он носит усы. Рост Евгения Мещанова — около 170-175 см, у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.

Сейчас в Новосибирске активно идет ещё один поиск — с 6 сентября волонтеры и близкие ищут 36-летнюю Наталью Устинову, которая уехала из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. 9 сентября на 5-м микрорайоне нашли её машину, в этот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения женщины.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пропажа людейволонтёры

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 05:02

    Малиновка? Там дороги везде, ЖД шумит в нескольких километрах. Непроходимой тайги нет, болот нет. Найдутся, никуда не денутся. И за ночь не замёрзнут, всё же довольно тепло сейчас. Хватит панику разводить.
    p.s.: зачем они там оказались? Опять тайны?

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 04:52

    На улице не зима, пропавшие не дети малые, да и пропали не в северной тайге. Сами найдутся, чего их искать?

    10 сен 2019 в 06:08

    Какие добрые комментаторы, а если у кого там сердце схватило, и он идти не может при этом заблудились, неизвестно, что там могло произойти. И знаете, не май месяц, ночи холодные.