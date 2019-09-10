Авария случилась поздно ночью
Фото: АСТ-54
Поздно вечером 9 сентября в Кировском районе Новосибирска, на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись две машины: седан Nissan Sunny и минивэн Toyota Ipsum. От удара «Ниссан» вынесло на разделитель.
Как сообщили в аварийной службе «112» в аварии пострадала девушка.
По информации из соцсетей, «Ниссан» двигался по Ватутина, а водитель «Тойоты» поворачивал.
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Днём 9 сентября в Заельцовском районе столкнулись автомобили KIA и Skoda. От удара одна из машин перевернулась на крышу. По словам очевидца аварии, седан перевернулся два раза:
«Полетел [седан], перевернулся два раза прям на эту крышу. Два оборота было. Я тормознул, выбежал, и как раз скорая помощь ехала. И они, врачи, сразу же побежали. Мне жалко [седан]. До сих пор в себя прийти не могу», — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Владислав.