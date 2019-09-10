Поздно вечером 9 сентября в Кировском районе Новосибирска, на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись две машины: седан Nissan Sunny и минивэн Toyota Ipsum. От удара «Ниссан» вынесло на разделитель. Как сообщили в аварийной службе «112» в аварии пострадала девушка.

В аварии пострадала девушка Фото: АСТ-54

По информации из соцсетей, «Ниссан» двигался по Ватутина, а водитель «Тойоты» поворачивал. Если вы стали очевидцем аварии на Ватутина, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.

