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Происшествия

Две иномарки столкнулись на Ватутина — есть пострадавшие

Одну из машин вынесло на дорожный разделитель

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Авария случилась поздно ночью

Фото: АСТ-54

Поздно вечером 9 сентября в Кировском районе Новосибирска, на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись две машины: седан Nissan Sunny и минивэн Toyota Ipsum. От удара «Ниссан» вынесло на разделитель.

Как сообщили в аварийной службе «112» в аварии пострадала девушка. 

В аварии пострадала девушка

В аварии пострадала девушка

По информации из соцсетей, «Ниссан» двигался по Ватутина, а водитель «Тойоты» поворачивал. 

Если вы стали очевидцем аварии на Ватутина, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.

Днём 9 сентября в Заельцовском районе столкнулись автомобили KIA и Skoda. От удара одна из машин перевернулась на крышу. По словам очевидца аварии, седан перевернулся два раза:

«Полетел [седан], перевернулся два раза прям на эту крышу. Два оборота было. Я тормознул, выбежал, и как раз скорая помощь ехала. И они, врачи, сразу же побежали. Мне жалко [седан]. До сих пор в себя прийти не могу», — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Владислав.

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