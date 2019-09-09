Новосибирская группа выпустила клип про Россию

«В очень интересном творческом кластере "ХОРСЪ" (Центр Искусств и Ремёсел. — Прим. ред. ). Мы арендовали одно из свободных помещений и приспособили его под нужную нам атмосферу. Съемочная команда была из Москвы, и мы были очень ограничены во времени, поэтому снимали всё и сразу, уложились в сутки. Монтаж занял заметно больше времени! Долгих полтора месяца», — поделился солист.

Новосибирская постпанк-группа Ploho выпустила новый клип на песню «Закладка» из последнего альбома коллектива. Он появился на странице музыкантов в соцсети «ВКонтакте» 9 сентября.

На видео присутствуют артисты в образе сотрудников правоохранительных органов. Они помогают человеку в костюме спрятать нечто в кучку земли.

«Концепция была придумана режиссером и сценаристом этого клипа — Женей Хажеем. Мы принимали активное участие в формировании образов и некоторых деталей, но автор идеи — Женя. (Вы довольны результатом? — М.В.) Знаете, я человек мечтательный и всегда жду чего-то большего, часто воображение слишком сильно и далеко меня уносит. Но в этом случае у него не получилось спутать мне карты и результат меня полностью устраивает. Над этим клипом работало много людей, и результат соответствует вложенным усилиям», — рассказал Ужаков.

Прошлый альбом группы «Куда птицы улетают умирать» вошёл в топ-25 лучших альбомов 2018 года по версии американской радиостанции XRAY FM.

