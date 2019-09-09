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Культура

Новосибирская группа выпустила клип про Россию

Музыканты в образе сотрудников правоохранительных органов поют о том, что всё будет гладко

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Клип появился на странице музыкантов вечером 9 сентября 

Фото: Виктор Ужаков 

Новосибирская постпанк-группа Ploho выпустила новый клип на песню «Закладка» из последнего альбома коллектива. Он появился на странице музыкантов в соцсети «ВКонтакте» 9 сентября. 

Как рассказал корреспонденту НГС лидер группы Виктор Ужаков, съёмки проходили в Санкт-Петербурге:

«В очень интересном творческом кластере "ХОРСЪ" (Центр Искусств и Ремёсел. — Прим. ред.). Мы арендовали одно из свободных помещений и приспособили его под нужную нам атмосферу. Съемочная команда была из Москвы, и мы были очень ограничены во времени, поэтому снимали всё и сразу, уложились в сутки. Монтаж занял заметно больше времени! Долгих полтора месяца», — поделился солист.

На видео присутствуют артисты в образе сотрудников правоохранительных органов. Они помогают человеку в костюме спрятать нечто в кучку земли.

«Концепция была придумана режиссером и сценаристом этого клипа — Женей Хажеем. Мы принимали активное участие в формировании образов и некоторых деталей, но автор идеи — Женя. (Вы довольны результатом? — М.В.) Знаете, я человек мечтательный и всегда жду чего-то большего, часто воображение слишком сильно и далеко меня уносит. Но в этом случае у него не получилось спутать мне карты и результат меня полностью устраивает. Над этим клипом работало много людей, и результат соответствует вложенным усилиям», — рассказал Ужаков.

Прошлый альбом группы «Куда птицы улетают умирать» вошёл в топ-25 лучших альбомов 2018 года по версии американской радиостанции XRAY FM.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    пенсионерка
    9 сен 2019 в 23:53

    Мне понравилась песня, душевная такая.
    Вот уже много лет, когда близится полночь меня тянет написать комментарий на нгс.

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 23:57

    И без песни все понятно. Народу нравятся пробки, пивко по акции вечером на диване, битва экстрасенсов и дом2. Все. На выборы никто не ходит, все ждут халявы и жалуются на чиновников, хотя предоставляется возможность выразить свою позицию.

    9 сен 2019 в 23:52

    Стыдно.