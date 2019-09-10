Водитель, сбивший мальчика возле НГУ, набрал кредитов и попросил суд снизить компенсацию

Водитель микроавтобуса Дмитрий Винс, в 2016 году сбивший мальчика около корпуса НГУ на Пирогова, 2, в обратился в Советский районный суд Новосибирска, чтобы снизить размер ежемесячных выплат пострадавшему в ДТП ребёнку. Винса признали виновным летом 2018 года, по суду он выплачивает 900 тысяч рублей, которые семья ребёнка потратила на услуги адвоката и лечение. О новом суде корреспонденту НГС сообщила мама пострадавшего мальчика Галина Хитрина. «Он (Дмитрий Винс. — Прим. ред.) просил урезать сумму выплат. <…> Обоснование должно быть очень серьёзным для того, чтобы сократить подобные выплаты. Потому что пострадал несовершеннолетний, серьёзно пострадал. А это выплаты по компенсации вреда здоровью несовершеннолетнего. <…> Дмитрий Винс написал, что он взял на себя кредитные обязательства <…>, ему дали 654 тысячи, и он должен за них выплачивать 15 тысяч в месяц, после чего у него ничего не остаётся, если он ещё и мне платит. Поэтому давайте он будет платить не 50% от зарплаты, как должен, а хотя бы 25%», — рассказала Галина Хитрина.



По словам мамы пострадавшего ребёнка, Винс работает научным сотрудником Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения СО РАН и, судя по ежемесячным выплатам, официально получает небольшую зарплату. Женщина заметила, что ежемесячные выплаты иногда достигали 4 тысяч рублей, иногда Винс не платил вообще, а однажды заплатил сразу 30 тысяч рублей с отпускных.

По словам Хитриной, на заседании, которое прошло в суде Советского района, появился только адвокат Винса, который на большинство вопросов судьи ответить не смог. Защитник водителя микроавтобуса не смог пояснить, например, на какие цели виновный в аварии взял весной 2018 года кредит в банке и почему банк согласился дать кредит заёмщику, обвиняемому по уголовной статье. Всего Винс выплатил за прошедший год около 170 тысяч рублей из 900 тысяч.

«Притом что это не всё. Например, в этой сумме компенсация адвоката 100 тысяч, а у меня ушло на адвоката 150, просто мы не успели подать последнюю сумму. Второй раз, когда мы ездили [c ребёнком] на реабилитацию, мне собрали деньги всем Новосибирском. По идее он тоже должен это компенсировать, но мы должны каждый раз подавать [иск] отдельным судом. А на это мы не подавали. Плюс не на всё у меня, к сожалению, есть чеки. <…> Тысяч 700 точно потрачено [сверх учтённого] и плюс раз в полгода [надо] 200 тысяч рублей на реабилитацию», — пояснила Хитрина.



По словам женщины, суд уже отказал в иске, но адвокат Винса заявил, что обжалует решение.

Корреспондент НГС дозвонился до Дмитрия Винса, но тот положил трубку.

