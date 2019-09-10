Водитель, сбивший мальчика возле НГУ, набрал кредитов и попросил суд снизить компенсацию

Суд отказал водителю, виновному в аварии возле НГУ, снизить ежемесячные выплаты пострадавшему мальчику
Фото: Галина Хитрина
Водитель микроавтобуса Дмитрий Винс, в 2016 году сбивший мальчика около корпуса НГУ на Пирогова, 2, в обратился в Советский районный суд Новосибирска, чтобы снизить размер ежемесячных выплат пострадавшему в ДТП ребёнку.
Винса признали виновным летом 2018 года, по суду он выплачивает 900 тысяч рублей, которые семья ребёнка потратила на услуги адвоката и лечение.
О новом суде корреспонденту НГС сообщила мама пострадавшего мальчика Галина Хитрина.
«Он (Дмитрий Винс. — Прим. ред.) просил урезать сумму выплат. <…> Обоснование должно быть очень серьёзным для того, чтобы сократить подобные выплаты. Потому что пострадал несовершеннолетний, серьёзно пострадал. А это выплаты по компенсации вреда здоровью несовершеннолетнего. <…> Дмитрий Винс написал, что он взял на себя кредитные обязательства <…>, ему дали 654 тысячи, и он должен за них выплачивать 15 тысяч в месяц, после чего у него ничего не остаётся, если он ещё и мне платит. Поэтому давайте он будет платить не 50% от зарплаты, как должен, а хотя бы 25%», — рассказала Галина Хитрина.
По словам мамы пострадавшего ребёнка, Винс работает научным сотрудником Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения СО РАН и, судя по ежемесячным выплатам, официально получает небольшую зарплату. Женщина заметила, что ежемесячные выплаты иногда достигали 4 тысяч рублей, иногда Винс не платил вообще, а однажды заплатил сразу 30 тысяч рублей с отпускных.
По словам Хитриной, на заседании, которое прошло в суде Советского района, появился только адвокат Винса, который на большинство вопросов судьи ответить не смог. Защитник водителя микроавтобуса не смог пояснить, например, на какие цели виновный в аварии взял весной 2018 года кредит в банке и почему банк согласился дать кредит заёмщику, обвиняемому по уголовной статье. Всего Винс выплатил за прошедший год около 170 тысяч рублей из 900 тысяч.
«Притом что это не всё. Например, в этой сумме компенсация адвоката 100 тысяч, а у меня ушло на адвоката 150, просто мы не успели подать последнюю сумму. Второй раз, когда мы ездили [c ребёнком] на реабилитацию, мне собрали деньги всем Новосибирском. По идее он тоже должен это компенсировать, но мы должны каждый раз подавать [иск] отдельным судом. А на это мы не подавали. Плюс не на всё у меня, к сожалению, есть чеки. <…> Тысяч 700 точно потрачено [сверх учтённого] и плюс раз в полгода [надо] 200 тысяч рублей на реабилитацию», — пояснила Хитрина.
По словам женщины, суд уже отказал в иске, но адвокат Винса заявил, что обжалует решение.
Корреспондент НГС дозвонился до Дмитрия Винса, но тот положил трубку.
В июне 2016 года возле старого корпуса НГУ на улице Пирогова столкнулись микроавтобус и КамАЗ. В результате этого ДТП сильно пострадал 11-летний мальчик, который был на тротуаре. Мать пострадавшего мальчика Галина Хитрина ранее заявляла, что расследование дела затягивается.
13 февраля 2018 года суд Советского района вынес обвинительный приговор водителю микроавтобуса, однако Дмитрий Винс подал апелляцию, и областной суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Советский районный суд повторно признал водителя микроавтобуса виновным через два года после ДТП, но осуждённый вновь подал апелляцию, которую рассмотреть областной суд уже не успел. В результате Винс избежал уголовного преследования, но должен был компенсировать по суду расходы, потраченные на многочисленные операции и лечение пострадавшего мальчика.