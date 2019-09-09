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Происшествия

«Опору не поставили»: знакомый владельца рухнувшего на «Тойоту» крана рассказал, почему упала стрела

По счастливой случайности в разрушенном универсале не было людей

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У крана надломилась конечная стадия стрелы

Фото: Vk.com / act54

Строительный кран рухнул на «Тойоту» под Новосибирском в Кольцово — знакомый хозяина техники объяснил, почему упала стрела.

«Кран упал из-за того, что опору не поставили с другой стороны дороги. Стрела выдвинулась <...> так получилось, что упала на машину», — рассказал корреспонденту НГС знакомый владельца крана Даниил. 

По его словам, «Тойота», которую придавило краном, теперь восстановлению не подлежит. Но владелец машины —  родственник хозяина крана, поэтому вопрос с возмещением ущерба будет решаться внутри семьи.

Отремонтировать придётся упавшую стрелу. Это займёт, по словам Даниила, около двух месяцев.

«Конечная стадия стрелы — она надломилась. Будут покупать новую», — добавил Даниил.

Ремонт, по его подсчётам, может обойтись в 200–300 тысяч рублей.

В июле случилось другое происшествие с упавшим строительным краном — на одной из стройплощадок города кран повис вниз кабиной. Компания-застройщик объяснила этот случай непогодой и сильным ветром.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Андрей Рожков
    9 сен 2019 в 22:34

    Ох уж мне эта семейка Абвгдеёжей...
    Во где сидит

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 22:12

    Скорее всего, нарушение технику безопасности.

    9 сен 2019 в 22:19

    Все живы - это главное.