«Опору не поставили»: знакомый владельца рухнувшего на «Тойоту» крана рассказал, почему упала стрела

Строительный кран рухнул на «Тойоту» под Новосибирском в Кольцово — знакомый хозяина техники объяснил, почему упала стрела.



«Кран упал из-за того, что опору не поставили с другой стороны дороги. Стрела выдвинулась <...> так получилось, что упала на машину», — рассказал корреспонденту НГС знакомый владельца крана Даниил.

По его словам, «Тойота», которую придавило краном, теперь восстановлению не подлежит. Но владелец машины — родственник хозяина крана, поэтому вопрос с возмещением ущерба будет решаться внутри семьи.