«Опору не поставили»: знакомый владельца рухнувшего на «Тойоту» крана рассказал, почему упала стрела

У крана надломилась конечная стадия стрелы
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Строительный кран рухнул на «Тойоту» под Новосибирском в Кольцово — знакомый хозяина техники объяснил, почему упала стрела.
«Кран упал из-за того, что опору не поставили с другой стороны дороги. Стрела выдвинулась <...> так получилось, что упала на машину», — рассказал корреспонденту НГС знакомый владельца крана Даниил.
По его словам, «Тойота», которую придавило краном, теперь восстановлению не подлежит. Но владелец машины — родственник хозяина крана, поэтому вопрос с возмещением ущерба будет решаться внутри семьи.
Отремонтировать придётся упавшую стрелу. Это займёт, по словам Даниила, около двух месяцев.
«Конечная стадия стрелы — она надломилась. Будут покупать новую», — добавил Даниил.
Ремонт, по его подсчётам, может обойтись в 200–300 тысяч рублей.
В июле случилось другое происшествие с упавшим строительным краном — на одной из стройплощадок города кран повис вниз кабиной. Компания-застройщик объяснила этот случай непогодой и сильным ветром.