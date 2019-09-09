«Перевернулся два раза»: очевидец рассказал о ДТП двух седанов на Дуси Ковальчук

Пострадавшим в перевернувшейся машине помогала скорая
Фото: читательница НГС
Сегодня, 9 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске столкнулись два седана — KIA и Skoda. Очевидец ДТП рассказал подробности аварии.
«Я сзади стоял через машину. И этот на седане [поехал очень быстро] на зелёный свет, а таксист разворачивался через двойную сплошную, через трамвайные пути переезжал. Там нельзя переезжать», — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Владислав.
В итоге KIA ударила Skoda в бок.
«Полетел [седан], перевернулся два раза прям на эту крышу. Два оборота было. Я тормознул, выбежал, и как раз скорая помощь ехала. И они, врачи, сразу же побежали. Мне жалко [седан]. До сих пор в себя прийти не могу», — добавил Владислав.
Он добавил, что в Skoda слышал крики ребёнка.
«Информацию по пострадавшим уточняем. Погибших в ДТП нет. Сейчас проводится проверка», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Если вы стали очевидцем аварии на Дуси Ковальчук, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.
Днём 30 августа на Димитровском мосту в Новосибирске собралась гигантская пробка: её причиной стало ДТП с опрокинувшимся автомобилем.