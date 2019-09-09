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Происшествия

«Перевернулся два раза»: очевидец рассказал о ДТП двух седанов на Дуси Ковальчук

Сибиряк утверждает, что одна из машин пыталась развернуться через сплошную линию и трамвайные пути

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Пострадавшим в перевернувшейся машине помогала скорая

Фото: читательница НГС

Сегодня, 9 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске столкнулись два седана — KIA и Skoda. Очевидец ДТП рассказал подробности аварии.

«Я сзади стоял через машину. И этот на седане [поехал очень быстро] на зелёный свет, а таксист разворачивался через двойную сплошную, через трамвайные пути переезжал. Там нельзя переезжать», — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Владислав.

В итоге KIA ударила Skoda в бок.

«Полетел [седан], перевернулся два раза прям на эту крышу. Два оборота было. Я тормознул, выбежал, и как раз скорая помощь ехала. И они, врачи, сразу же побежали. Мне жалко [седан]. До сих пор в себя прийти не могу», — добавил Владислав.

Он добавил, что в Skoda слышал крики ребёнка.

«Информацию по пострадавшим уточняем. Погибших в ДТП нет. Сейчас проводится проверка», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем аварии на Дуси Ковальчук, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.

Днём 30 августа на Димитровском мосту в Новосибирске собралась гигантская пробка: её причиной стало ДТП с опрокинувшимся автомобилем.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 21:57

    Сейчас окажется, что у таксиста ни водительского удостоверения, ни страховки, ни прописки, ни гражданства Российской Федерации.....

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 22:01

    Этот с какой скоростью он разворачивался ..Я там часто езжу, ну там нет таких поводов» для веселья «..,если ездить согласно ПДД.

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 22:23

    И снова этот грёбаный Яндекс..