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Футболисты «Новосибирска» сыграли вничью с «Динамо-Барнаул»

Матч закончился со счётом 1:1

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Матч закончился с счётом 1:1 — только на 88-й минуте игры «Новосибирску» удалось отыграться

Фото: vk.com / fcnsk

Сегодня, 9 сентября, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл вничью с командой «Динамо-Барнаул» в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019–2020 годов. Встреча проходила на новосибирском стадионе «Спартак».

Матч закончился с счётом 1:1. На 61-й минуте матча гол в ворота новосибирской команды забил Иван Житников. И только на 88-й минуте «Новосибирску» удалось отыграться. Гол забил Алексей Друзин.

Перед матчем символический удар по мячу сделал Виктор Сафронов.

«Один из самых ярких сибирских нападающих 70-х годов. <...> После демобилизации Виктор Сафронов перешёл в команду мастеров «Чкаловец», где снискал славу одного из самых быстрых правых нападающих», — рассказали в ФК «Новосибирск».

Следующая игра «Новосибирска» пройдёт с южносахалинским клубом «Сахалин» 20 сентября.

Игроков футбольного клуба «Новосибирск» в начале августа отправили на матч в колонию № 2 ГУФСИН по Новосибирской области после трёх проигранных матчей. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    9 сен 2019 в 21:13

    Футбола... как и хоккея в Новосибирске нет и не будет...

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    9 сен 2019 в 21:12

    В моем ЧОПе своя футбольная команда.

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    9 сен 2019 в 21:16

    Жду когда СКА выбьет дурь из хк Сибирь... Как это сделал Амур... Адмирал и Салават...