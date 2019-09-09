Футболисты «Новосибирска» сыграли вничью с «Динамо-Барнаул»

Сегодня, 9 сентября, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл вничью с командой «Динамо-Барнаул» в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019–2020 годов. Встреча проходила на новосибирском стадионе «Спартак».

Матч закончился с счётом 1:1. На 61-й минуте матча гол в ворота новосибирской команды забил Иван Житников. И только на 88-й минуте «Новосибирску» удалось отыграться. Гол забил Алексей Друзин.

Перед матчем символический удар по мячу сделал Виктор Сафронов.

«Один из самых ярких сибирских нападающих 70-х годов. <...> После демобилизации Виктор Сафронов перешёл в команду мастеров «Чкаловец», где снискал славу одного из самых быстрых правых нападающих», — рассказали в ФК «Новосибирск».