На Фабричной построили очень незаметный ТЦ

На улице Фабричной сдали в эксплуатацию многофункциональный комплекс со зданиями торгового и развлекательного назначения и стоянкой. Разрешение на ввод мэрия Новосибирска выдала застройщику, компании «Альгеба», 2 сентября.

По документам на улице Фабричной на участке в 9,4 га построили два здания торгового и развлекательного назначения площадью 4,2 и 3,5 тысячи кв. м и высотой в 2 и 1 этаж и подземную автостоянку на 44 машины. На стройку «Альгеба» потратила 138,3 тысячи рублей, указано в разрешении на ввод.



Точного адреса нового ТРК в документах нет, участок с указанным кадастровым номером не имеет конкретных границ и не определяется на публичной кадастровой карте. При этом участок с этим номером фигурировал в арбитражных делах, по материалам которых можно вычислить его местонахождение: рядом с административным зданием на Чернышевском спуске, 12.

Комплекс построили менее чем за год: первое разрешение на строительство «Альгеба», по данным муниципального портала, получила в конце декабря. Владельцы здания на Чернышевском спуске, 12 Анатолий и Нина Квитко рассказали, что на площадку застройщик вышел в феврале. Что конкретно построили по соседству с их зданием, они не знают.



В 2005 году этот ТРК должен был стать самым большим в городе Фото: Лиза Пичугина / НГС

«Говорят, что это всё бутафория, чтобы сдать. Сдали это как первый этап торгово-развлекательного комплекса. На этом этапе стройку прекратили, — рассказал Анатолий Квитко. — Уже всё сняли, коммуникации внутри сняли. Они и не скрывали: приходили, демонтировали, на машинах увозили».

Компания «Альгеба» с 2018 года принадлежит новосибирскому девелоперу Владиславу Крючкову, который также совладеет группой «СибирьИнвест». В компании отказались прокомментировать проект и рассказать о перспективах ТРК и сроках его открытия.



В разное время компания-застройщик принадлежала кипрским компаниям «Ред Ретэйл Центерс Лимитед» и «Никомедия Инвестсментс Лимитед». В 2013 году сообщалось, что компания входит в девелоперскую группу «РосЕвроДевелопмент» (владеет ТРЦ «Аура») — торговый комплекс на Фабричной был одним из проектов группы и должен был стать крупнейшим в городе.

В июне 2017 года ГК «Абажур» предлагала участок в аренду за 16,9 миллиона рублей в год. В описании отмечали, что на нём возможно как коммерческое, так и жилищное строительство. Как следует из материалов арбитражного суда, на участке выкупили и расселили 21 ветхий дом, потратив 335 миллионов рублей. Здание на Чернышевского, 12 также входило в границы площадки проекта, но тогда застройщик его сносить не стал, а нынешний владелец компании заявил Квитко, что новым планам оно не мешает.

В 2017 году «Альгеба» через суд пыталась сменить разрешённое использование участка, который принадлежит мэрии Новосибирска и передан в аренду, с многофункционального ТРК на многоэтажные жилые дома. Основанием для требования было то, что участок расположен в зоне общественно-деловой застройки, которая допускает строительство жилья. Суд вынес решение в пользу застройщика, но затем его обжаловали: в договоре аренды изначально было прописано назначение участка для строительства ТРК.

