Владимир Путин назначил нового начальника полиции Новосибирской области

март 9 сен 2019 в 20:15

Ну что же вы так,Владимир Владимирович? И самый лучший голос в мире,и на драконе верхом летаете,и по воде ходить умеете,и добрых дядь-милиционеров назначаете. Только почему с такими святыми чудесами до сих пор живём как нищие. На улицу выходишь толи на помойку попадаешь,толи на стройку.