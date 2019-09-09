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Владимир Путин назначил нового начальника полиции Новосибирской области

Им стал бывший начальник Управления уголовного розыска региона

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Константин Гаврин (в центре) шесть лет руководил Управлением уголовного розыска Новосибирской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске представили нового начальника полиции. Им стал полковник полиции Константин Гаврин.

«7 сентября Указом президента России полковник полиции Константин Гаврин назначен заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области — начальником полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее Константин Гаврин руководил Управлением уголовного розыска города Новосибирска последние шесть лет.

Николай Турбовец, который до него был начальником полиции в Новосибирской области почти четыре года, — был снят с должности в начале июня.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    9 сен 2019 в 20:15

    Ну что же вы так,Владимир Владимирович? И самый лучший голос в мире,и на драконе верхом летаете,и по воде ходить умеете,и добрых дядь-милиционеров назначаете. Только почему с такими святыми чудесами до сих пор живём как нищие. На улицу выходишь толи на помойку попадаешь,толи на стройку.

    Лера
    9 сен 2019 в 20:08

    А кто такой Владимир Путин?? Чет не слышала.

    9 сен 2019 в 20:25

    очень много криминала в Новосибирске