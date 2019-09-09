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Исчезновение Натальи Устиновой

Уехала из Родников на такси: подробности исчезновения Натальи Устиновой

Сейчас с водителем, который принял заказ через сервис «Яндекс.Такси», пытаются связаться

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Пропавшая Наталья Устинова оставила свою машину на парковке торгового центра и пересела в такси

Фото: архив НГС, пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Появились новые подробности пропажи Натальи Устиновой — перед исчезновением она вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси» и отправилась в левобережную часть Новосибирска. 

Свою серебристую «Мазду» Устинова оставила на парковке ТЦ «Голден парк», где её и обнаружили спустя двое суток поисков.

«Она поехала, видимо, на встречу. Пока машина "Яндекса" устанавливается. До водителя пока ещё не дозвонились. В "Яндексе" поездку она завершила», — рассказал корреспонденту НГС частный детектив Евгений Николаев, который подключился к поискам Натальи Устиновой. 

В пресс-службе «Яндекс.Такси» отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия.

Полиция ждёт любой информации о том, где сейчас находится Наталья Устинова, по телефонам 232–20–02 и 232–19–61. Любые подробности можете сообщать и в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.

Сейчас пропавшую сибирячку ищут не только полиция и следователи, но и частный детективНаталья Устинова исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль. Её серебристую «Мазду» нашли сегодня днём на парковке торгового центра. Чуть позже следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Демократ
    9 сен 2019 в 21:05

    Может таксист был криптоинвестором?

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 21:00

    Что-то все как-то очень и очень запутанно. Своя машина, такси, правый берег, левый берег. Какое-то непонятное передвижение по городу. Почему на своей машине нельзя было ехать?

    Гость
    9 сен 2019 в 21:14

    пытаются связаться?...в кино сразу едут и под белы рученьки в воронок!