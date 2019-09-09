Уехала из Родников на такси: подробности исчезновения Натальи Устиновой

Пропавшая Наталья Устинова оставила свою машину на парковке торгового центра и пересела в такси
Фото: архив НГС, пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Появились новые подробности пропажи Натальи Устиновой — перед исчезновением она вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси» и отправилась в левобережную часть Новосибирска.
Свою серебристую «Мазду» Устинова оставила на парковке ТЦ «Голден парк», где её и обнаружили спустя двое суток поисков.
«Она поехала, видимо, на встречу. Пока машина "Яндекса" устанавливается. До водителя пока ещё не дозвонились. В "Яндексе" поездку она завершила», — рассказал корреспонденту НГС частный детектив Евгений Николаев, который подключился к поискам Натальи Устиновой.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия.
Полиция ждёт любой информации о том, где сейчас находится Наталья Устинова, по телефонам 232–20–02 и 232–19–61. Любые подробности можете сообщать и в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.
Сейчас пропавшую сибирячку ищут не только полиция и следователи, но и частный детектив. Наталья Устинова исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль. Её серебристую «Мазду» нашли сегодня днём на парковке торгового центра. Чуть позже следователи возбудили уголовное дело об убийстве.