Уехала из Родников на такси: подробности исчезновения Натальи Устиновой

Появились новые подробности пропажи Натальи Устиновой — перед исчезновением она вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси» и отправилась в левобережную часть Новосибирска.

Свою серебристую «Мазду» Устинова оставила на парковке ТЦ «Голден парк», где её и обнаружили спустя двое суток поисков.

«Она поехала, видимо, на встречу. Пока машина "Яндекса" устанавливается. До водителя пока ещё не дозвонились. В "Яндексе" поездку она завершила», — рассказал корреспонденту НГС частный детектив Евгений Николаев, который подключился к поискам Натальи Устиновой.