Toyota поставила на новый RAV4 полный привод с возможностями джипа

Автомобиль решили выпускать с атмосферными моторам 2 и 2,5 литра
Фото: Toyota
Компания Toyota сертифицировала для российского рынка свой новый кроссовер RAV4 пятого поколения — автомобиль решили делать для россиян только с атмосферными моторами 2 и 2,5 литра, мощностью 150 и 200 л. с.
«В ноябре придет новый RAV4. Двигатели 2 литра и 2,5. Коробка передач автоматическая 8-ступенчатая на 2,5-литровом. На 2-литровом вариатор с механическим переключением первой передачи», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».
Уже в базовой версии новый RAV4 оснащен светодиодной оптикой, аудиосистемой, подогревом передних сидений. Есть система стабилизации и система мониторинга давления воздуха в шинах.
На официальном сайте производителя появилась отдельная страничка «Абсолютно новый Toyota RAV4», где сообщается, что «впервые на RAV4 доступен совершенно новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на каждое из задних колес». Система Multi Terrain Select позволяет выбирать типы дорожного покрытия, а «улучшенная геометрия кузова» позволит взбираться на крутые горы.
Цены на новую модель пока не известны, но текущий RAV4 по прайсу стоит от 1 616 000 до 2 348 000 рублей. Конкурирует кроссовер с моделями Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq.
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