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Toyota поставила на новый RAV4 полный привод с возможностями джипа

Новый Toyota RAV4 оснастили атмосферными моторам 2 и 2,5 литра

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Автомобиль решили выпускать с атмосферными моторам 2 и 2,5 литра

Фото: Toyota

Компания Toyota сертифицировала для российского рынка свой новый кроссовер RAV4 пятого поколения — автомобиль решили делать для россиян только с атмосферными моторами 2 и 2,5 литра, мощностью 150 и 200 л. с. 

«В ноябре придет новый RAV4. Двигатели 2 литра и 2,5. Коробка передач автоматическая 8-ступенчатая на 2,5-литровом. На 2-литровом вариатор с механическим переключением первой передачи», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад». 

Уже в базовой версии новый RAV4 оснащен светодиодной оптикой, аудиосистемой, подогревом передних сидений. Есть система стабилизации и система мониторинга давления воздуха в шинах. 

Кроссовер получил систему Multi Terrain Select

Кроссовер получил систему Multi Terrain Select

На официальном сайте производителя появилась отдельная страничка «Абсолютно новый Toyota RAV4», где сообщается, что «впервые на RAV4 доступен совершенно новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на каждое из задних колес». Система Multi Terrain Select позволяет выбирать типы дорожного покрытия, а «улучшенная геометрия кузова» позволит взбираться на крутые горы. 

Конкурирует кроссовер с Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq

Конкурирует кроссовер с Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq

Цены на новую модель пока не известны, но текущий RAV4 по прайсу стоит от 1 616 000 до 2 348 000 рублей. Конкурирует кроссовер с моделями Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    9 сен 2019 в 18:52

    Предпочитаю раритетные машины, сейчас у меня Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска.

    DenSan
    9 сен 2019 в 19:06

    Очередной прорыв таёты. Правда снова только по ценам. А так пихло из 90-х с динамикой лады калины, внешность, натыренная понемножку от разных производителей (форма арок от Jeep, фонари от тигуана), пародия на ПП, убогий варик - этакий классический набор японского кроссовера для людей, не разбирающихся в технике. И всё это добро по цене немецкого Тигуана)

    Qwerty
    9 сен 2019 в 18:53

    У него там целый утюг спереди. Бампер только пообломает за городом. Берите Дастер для таких дорог и не нужно фигней страдать.