Toyota поставила на новый RAV4 полный привод с возможностями джипа

Компания Toyota сертифицировала для российского рынка свой новый кроссовер RAV4 пятого поколения — автомобиль решили делать для россиян только с атмосферными моторами 2 и 2,5 литра, мощностью 150 и 200 л. с.

«В ноябре придет новый RAV4. Двигатели 2 литра и 2,5. Коробка передач автоматическая 8-ступенчатая на 2,5-литровом. На 2-литровом вариатор с механическим переключением первой передачи», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».

Уже в базовой версии новый RAV4 оснащен светодиодной оптикой, аудиосистемой, подогревом передних сидений. Есть система стабилизации и система мониторинга давления воздуха в шинах.