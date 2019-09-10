Почти сто семей выселяют из высотки в Октябрьском районе

В Новосибирске суд наложил запрет на эксплуатацию новостройки на улице Рябиновой, в которой уже живут несколько десятков семей.

Фактически это означает, что компания-застройщик «Сибэкострой» должна выселить жильцов и не пускать их обратно до тех пор, пока дом официально не будет принят в эксплуатацию. Об этом корреспонденту НГС рассказала юрисконсульт ООО «Специализированный застройщик "Сибэкострой"» Зоя Шкарупа.

По её словам, десятиэтажку в Октябрьском районе по адресу Рябиновая, 8 стр. строители должны были сдать ещё в конце 2016 года. Но из-за проволочек, связанных с оформлением документов, «Сибэкострою» пока не удалось получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, хотя новостройка полностью готова и в ней уже третий год живут люди — в общей сложности больше 90 семей. Все расходы на коммунальные услуги взял на себя застройщик — жильцы на это деньги не тратят.



«Вода, свет, тепло — всем пользуются бесплатно», — пояснила Зоя Шкарупа.

Она уточнила, что трудности у застройщика возникли, в частности, из-за того, что компании достался участок с незаконным частным газопроводом, который пришлось сносить через суд. На решение этого вопроса потребовался год. А после компания сделала к дому пристройку коммерческого назначения, и её нужно было узаконить.

«Пока отдавали документы о внесении изменений в проект, потом экспертиза государственная — вот у нас дом формально не сдаётся по этой причине», — рассказала юрист.

Она подчеркнула, что дом на улице Рябиновой не долгострой, в нём созданы все условия для жизни, рядом с домом есть детская площадка и теннисный корт. «У нас всё готово, кроме вот этой вот пристройки, которая уже тоже готова, построена, но чисто формально мы её оформляем», — уточнила Зоя Шкарупа.

Тем временем инспекция Государственного строительного надзора Новосибирской области обратилась в суд с иском к застройщику. Истец потребовал, чтобы «Сибэкострою» запретили эксплуатировать новостройку до получения разрешения на ввод.



Как следует из решения Октябрьского районного суда, истец указал, что «Сибэкострой» допустил несколько нарушений при строительстве дома, с которыми так и не справился. Также инспекцию смутила трёхэтажная пристройка к дому, не предусмотренная проектом. А из-за эксплуатации дома инспекция во время проверки не смогла попасть в квартиры и убедиться, что работы выполнены полностью в соответствии с проектной документацией, говорится в решении суда.

В свою очередь Зоя Шкарупа пояснила корреспонденту НГС, что речь идёт лишь о формальных нарушениях и застройщик пытался доказать суду, что здоровью и жизни жильцов ничего не угрожает. Кроме того, по словам юриста, замечания Госстройнадзора в основном касаются пристройки и автостоянки, а не основной части работ. Но Октябрьский районный суд встал на сторону Госстройнадзора и удовлетворил его требования.

«Эксплуатация объекта капитального строительства в отсутствии разрешения на ввод его в эксплуатацию, <…> которое является основным документом, подтверждающим безопасность возведённого объекта капитального строительства, создает прямую угрозу безопасности, жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — говорится в решении суда от 19 августа.

