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Культура

Альбом новосибирской группы попал в топ Apple Music

Новый альбом группы «Буерак» оказался на 81-й строчке

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Релиз альбома «Шоу-бизнес» состоялся 5 сентября

Фото: vk.com/buerak_vsegda_anshlag

Альбом новосибирской постпанк-группы «Буерак» под названием «Шоу-бизнес» попал в топ-100 Apple Music.

Информация об этом появилась в официальной группе новосибирских музыкантов днём 9 июня.

«Попали в топ-100 русского Apple Music, второй год подряд. Рады что "Шоу-бизнес" — это на самом деле "Шоу-бизнес" и многие смогли понять эстетику релиза, а за пластом иронии разглядеть искренность и усердную работу над звуком. Спасибо вам!» — говорится на странице группы «Буерак» в социальной сети.

В рейтинге Apple Music альбом музыкантов из Новосибирска оказался на 81-й строчке. Релиз альбома «Шоу-бизнес» состоялся на прошлой неделе, 5 сентября.

В конце октября клип группы на песню «Нет любви» попал в ротацию телеканала MTV Россия. Ранее исполнители записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    9 сен 2019 в 18:30

    Послушал. Вообще-то ребята молодцы. Стиль есть. Голосов почти нет, но в этом стиле они и не нужны особо. Зато своя мелодика и забавные тексты. Удачи, ребята!

    av-tar
    9 сен 2019 в 18:23

    😂81-е место и то по ошибке

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 18:02

    Ни к чему тебе дороги,
    Косогоры-горы-горы,
    Буераки-реки-раки,
    Руки-ноги береги!

    А-а,в Африке реки вот такой ширины!
    А-а, в Африке горы вот такой вышины!