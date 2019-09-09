Альбом новосибирской группы попал в топ Apple Music

Альбом новосибирской постпанк-группы «Буерак» под названием «Шоу-бизнес» попал в топ-100 Apple Music.

Информация об этом появилась в официальной группе новосибирских музыкантов днём 9 июня.

«Попали в топ-100 русского Apple Music, второй год подряд. Рады что "Шоу-бизнес" — это на самом деле "Шоу-бизнес" и многие смогли понять эстетику релиза, а за пластом иронии разглядеть искренность и усердную работу над звуком. Спасибо вам!» — говорится на странице группы «Буерак» в социальной сети.