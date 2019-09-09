«Хендай» лег на крышу после ДТП на Дуси Ковальчук

Днём в понедельник, 9 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска Hyundai Solaris перевернулся на крышу после ДТП — на месте работают врачи скорой помощи.

По информации очевидцев последствий аварии в соцсетях, авария случилась недалеко от остановки «Горбольница».



Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали аварии. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Если вы стали очевидцем аварии на Дуси Ковальчук, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00.

