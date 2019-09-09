9 сентября понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Происшествия

«Хендай» лег на крышу после ДТП на Дуси Ковальчук

На месте аварии работают врачи скорой помощи

Поделиться

1 138
5 Обсудить

По информации очевидцев, Hyundai столкнулся с машиной такси

Фото: vk.com/control_chr54

Днём в понедельник, 9 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска Hyundai Solaris перевернулся на крышу после ДТП — на месте работают врачи скорой помощи.

По информации очевидцев последствий аварии в соцсетях, авария случилась недалеко от остановки «Горбольница». 


Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали аварии. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Если вы стали очевидцем аварии на Дуси Ковальчук, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00.

Днём 30 августа на Димитровском мосту в Новосибирске собралась гигантская пробка: её причиной стало ДТП с опрокинувшимся автомобилем.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП в Новосибирскедорожная обстановка

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    9 сен 2019 в 17:13

    Hyundai Solaris пока переворачивался превратился в Skoda Superb.

    Гость
    9 сен 2019 в 17:19

    надо со своим солярисом, так повторить. Может правда в superb превратится

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 17:17

    На трамвайных рельсах поскользнулся. Колея на Дусе - отдельная тема, но с другого конца трассы. Что за пять лет изменится?