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Происшествия

Строительный кран рухнул на «Тойоту» под Новосибирском

По счастливой случайности происшествие обошлось без пострадавших

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В происшествии чудом никто не пострадал

Фото: vk.com/act54

В Кольцово под Новосибирском упавший кран раздавил стрелой «Тойоту».

Фотографию упавшего крана опубликовали в группе сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». 

Стрела проломила крышу «Тойоты», почти полностью смяв кузов машины. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в полицию сообщение об этом поступило около 15:25.

«На улице Хоззона в рабочем посёлке Кольцово упал кран на автомобиль. На месте сейчас работают сотрудники полиции. Пострадавших нет», — уточнили в полиции.

На станции технического обслуживания, которая работает неподалёку от места происшествия, корреспонденту НГС сообщили, что «ничего особенного не случилось и пострадавших нет».

Если вы стали очевидцем этой аварии, а также если у вас есть видео или фотографии инцидента, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В июле случилось другое происшествие с упавшим строительным краном — на одной из стройплощадок города кран повис вниз кабиной. Компания-застройщик объяснила этот случай непогодой и сильным ветром.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Qwerty
    9 сен 2019 в 17:08

    Аж душа радуется... Минус один пруль...

    Месный
    9 сен 2019 в 17:06

    А вот нечего бросать свои корыта во дворах жилых домов. От кармы не убежишь. Справедливость всегда на стороне нормальных людей.

    9 сен 2019 в 17:17

    Владельцу проблемы, а народ радуется, хорошо, хоть без жертв.