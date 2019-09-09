Строительный кран рухнул на «Тойоту» под Новосибирском

«На улице Хоззона в рабочем посёлке Кольцово упал кран на автомобиль. На месте сейчас работают сотрудники полиции. Пострадавших нет», — уточнили в полиции.

Стрела проломила крышу «Тойоты», почти полностью смяв кузов машины. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в полицию сообщение об этом поступило около 15:25.

На станции технического обслуживания, которая работает неподалёку от места происшествия, корреспонденту НГС сообщили, что «ничего особенного не случилось и пострадавших нет».



Если вы стали очевидцем этой аварии, а также если у вас есть видео или фотографии инцидента, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!



В июле случилось другое происшествие с упавшим строительным краном — на одной из стройплощадок города кран повис вниз кабиной. Компания-застройщик объяснила этот случай непогодой и сильным ветром.