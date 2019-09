В Доме быта откроется винный бар от владельцев TomYumBar и BarBQ

Помещение, которое займет Love Vino, последние несколько лет пустовало. Однако в 2016 году здесь какое-то время уже работал ресторанный проект под названием «Кухня». Его создатели собирались проводить кулинарные мастер-классы.

Chef Project развивает сейчас два формата: рестораны паназиатской кухни TomYamBar (3 заведения в Новосибирске и по одному — в Томске и Екатеринбурге) и мясные кафе BarBQ c 3 точками в Новосибирске. Винный бар станет для группы новым направлением.

Формат винного бара обычно подразумевает место, куда посетители приходят преимущественно пить именно вино и общаться. Винный бар отличает широкий выбор, в том числе много позиций бокалами, а также довольно лаконичная кухня. В новосибирской базе сервиса 2ГИС есть информация о 13 заведениях, которые указали одной из своих специализаций «винный бар». Наиболее известными из них можно считать Ruby, Pardon my French, In Vino. В этом году к ним добавился также The Moonlight — так барное пространство названо в винном бутике Grand Cru.