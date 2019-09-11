В Доме быта откроется винный бар от владельцев TomYumBar и BarBQ

Винный бар откроется над уже работающими заведениями в Доме быта
Фото: Стас Соколов
Новосибирская группа компаний Chef Project решила освоить новый формат. В ноябре в здании бывшего Дома быта должен открыться её винный бар.
Заведение под названием Love Vino займет помещение на втором этаже здания по адресу Красный проспект, 50. Здесь уже работают заведения обоих сетевых форматов Chef Project — TomYumBar и BarBQ. Love Vino расположится как раз над ними. Информацию об этом НГС подтвердил директор Chef Project Алексей Макаров.
«Открытие намечено на конец ноября», — сообщил Макаров.
Помещение, которое займет Love Vino, последние несколько лет пустовало. Однако в 2016 году здесь какое-то время уже работал ресторанный проект под названием «Кухня». Его создатели собирались проводить кулинарные мастер-классы.
Chef Project развивает сейчас два формата: рестораны паназиатской кухни TomYamBar (3 заведения в Новосибирске и по одному — в Томске и Екатеринбурге) и мясные кафе BarBQ c 3 точками в Новосибирске. Винный бар станет для группы новым направлением.
Формат винного бара обычно подразумевает место, куда посетители приходят преимущественно пить именно вино и общаться. Винный бар отличает широкий выбор, в том числе много позиций бокалами, а также довольно лаконичная кухня. В новосибирской базе сервиса 2ГИС есть информация о 13 заведениях, которые указали одной из своих специализаций «винный бар». Наиболее известными из них можно считать Ruby, Pardon my French, In Vino. В этом году к ним добавился также The Moonlight — так барное пространство названо в винном бутике Grand Cru.