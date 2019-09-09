Частный детектив подключился к поискам пропавшей Натальи Устиновой

Он вместе с оперативниками уже просмотрел камеры видеонаблюдения ТЦ «Голден Парк», где была обнаружена «Мазда» пропавшей . Женщина села в другую машину — именно её маршрут сейчас и пытаются отследить. По словам детектива, это достаточно проблематично из-за того, что большинство камер в городе не работают или стоят только муляжи.

Пропавшую 36-летнюю Наталью Устинову ищет не только полиция и следственный комитет, но и частный детектив Евгений Николаев.

«Устанавливаем вторую машину, на которой она уехала <...> По улице Жуковского практически нигде не работают камеры. Муляжи висят, что очень затруднило нам работу», — добавил Николаев.

Полиция будет рада любой информации о том, где сейчас находится Наталья Устинова. Вы можете предоставить её по телефонам: 232–20–02 и 232–19–61. Любые подробности можете сообщать и в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.



Наталья Устинова пропала 6 сентября. По словам родственников, сибирячка поехала покупать новый автомобиль и исчезла. Её серебристую «Мазду» нашли сегодня днём на парковке торгового центра. Чуть позже следователи возбудили уголовное дело об убийстве.