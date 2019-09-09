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Исчезновение Натальи Устиновой

Частный детектив подключился к поискам пропавшей Натальи Устиновой

Евгений Николаев решил сам проехать по предполагаемому маршруту пропавшей

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Пропавшую сибирячку ищут третьи сутки. Она уехала покупать новую машину и исчезла

Фото: коллаж Александр Ощепков / НГС

Пропавшую 36-летнюю Наталью Устинову ищет не только полиция и следственный комитет, но и частный детектив Евгений Николаев.

«Меня попросили подписчики. Решил подключиться на безвозмездной основе», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Николаев.

Он вместе с оперативниками уже просмотрел камеры видеонаблюдения ТЦ «Голден Парк», где была обнаружена «Мазда» пропавшей. Женщина села в другую машину — именно её маршрут сейчас и пытаются отследить. По словам детектива, это достаточно проблематично из-за того, что большинство камер в городе не работают или стоят только муляжи.

«Устанавливаем вторую машину, на которой она уехала <...> По улице Жуковского практически нигде не работают камеры. Муляжи висят, что очень затруднило нам работу», — добавил Николаев.

Полиция будет рада любой информации о том, где сейчас находится Наталья Устинова. Вы можете предоставить её по телефонам: 232–20–02 и 232–19–61. Любые подробности можете сообщать и в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.

Наталья Устинова пропала 6 сентября. По словам родственников, сибирячка поехала покупать новый автомобиль и исчезла. Её серебристую «Мазду» нашли сегодня днём на парковке торгового центра. Чуть позже следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    дядя Петя
    9 сен 2019 в 17:04

    Россия, 21 век. Полиция занимается шуганьем оппозиции, ловлей репостчиков вконтакте, разгоном бабушек с плакатами у мэрии(10 полицаев на 1 бабушку), охраной избирательных участков от неправильных избирателей(вчера на одном изб.участке было 7 полицаев) и прочими полезными для общества делами. А пропавших людей ищут экстрасенсы, частный детектив и лиза-алерты...
    Хотел еще про камеры на дорогах написать, но смысл уже ясен, для чего и кому они нужны...

    9 сен 2019 в 17:03

    >большинство камер в городе не работают или стоят только муляжи.
    ох, ну и стыд)

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 16:57

    Еще необходимо подключить экстрасенсов из известной телепередачи. И чукотских шаманов не надо забывать. Без них полиция бессильна.