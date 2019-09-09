Несите кабачки: новосибирский зоопарк объявил сбор овощей для животных

«Нам поступают звонки с вопросами о том, что и в каком виде зоопарк принимает в рамках акции. Друзья, никаких требований нет, мы принимаем все, чем вы захотите поделиться. Просим только не привозить овощи и фрукты урожая прошлого года, а также ботву от корнеплодов. Мы их животным не даем», — говорится в сообщении зоопарка.

Новосибирский зоопарк объявил о ежегодной акции «Добрый урожай» и рассказал, какие овощи и фрукты животным давать нельзя.

Мы всегда подчеркиваем, что акция «Добрый урожай» — дело исключительно добровольное, и просим делиться лишь излишками урожая.

Также в зоопарке рассказали, что в этом году акция началась без официального объявления — жители города стали приносить угощения для животных ещё с августа по собственной инициативе.

«Сезонные овощи и фрукты обогащают рацион животных и поэтому очень важны для их здоровья. Все, что зоопарк получает от садоводов, распределяется между животными. Часть овощей и фруктов подается им в свежем виде, часть закладывается на хранение. Работники кухни зоопарка варят для животных варенье, замораживают ягоды, зелень, сушат фрукты. Осенних запасов, сделанных с вашей помощью, зоопарку хватает до весны», — благодарят новосибирцев в зоопарке.

В учреждении подчёркивают, что у центрального входа в зоопарк установлены специальные контейнеры, в которые можно складывать овощи и фрукты. По всем вопросам можно обратиться по телефону 227–36–32.



В прошлом новосибирский зоопарк показывал, как мангустов кормят кабачками, которые принесли новосибирцы.