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Несите кабачки: новосибирский зоопарк объявил сбор овощей для животных

В зоопарке началась традиционная акция «Добрый урожай»

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Овощи в зоопарке дают и хищникам. На фото — манул с кабачком и патиссоном 

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Новосибирский зоопарк объявил о ежегодной акции «Добрый урожай» и рассказал, какие овощи и фрукты животным давать нельзя.

«Нам поступают звонки с вопросами о том, что и в каком виде зоопарк принимает в рамках акции. Друзья, никаких требований нет, мы принимаем все, чем вы захотите поделиться. Просим только не привозить овощи и фрукты урожая прошлого года, а также ботву от корнеплодов. Мы их животным не даем», — говорится в сообщении зоопарка. 

Мы всегда подчеркиваем, что акция «Добрый урожай» — дело исключительно добровольное, и просим делиться лишь излишками урожая.

Новосибирский зоопарк

Также в зоопарке рассказали, что в этом году акция началась без официального объявления — жители города стали приносить угощения для животных ещё с августа по собственной инициативе.

«Сезонные овощи и фрукты обогащают рацион животных и поэтому очень важны для их здоровья. Все, что зоопарк получает от садоводов, распределяется между животными. Часть овощей и фруктов подается им в свежем виде, часть закладывается на хранение. Работники кухни зоопарка варят для животных варенье, замораживают ягоды, зелень, сушат фрукты. Осенних запасов, сделанных с вашей помощью, зоопарку хватает до весны», — благодарят новосибирцев в зоопарке.

В учреждении подчёркивают, что у центрального входа в зоопарк установлены специальные контейнеры, в которые можно складывать овощи и фрукты. По всем вопросам можно обратиться по телефону 227–36–32.

В прошлом новосибирский зоопарк показывал, как мангустов кормят кабачками, которые принесли новосибирцы.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Флайенг
    9 сен 2019 в 16:38

    Не понимаю, почему возмущаются. Если есть излишки, почему бы не отнести в зоопарк?

    Дарья
    9 сен 2019 в 16:39

    Интересно, людям, принесшим еду для животных хоть по одному билетику на бесплатное посещение дают или жаба давит? Только брать бесплатно могут?

    9 сен 2019 в 16:34

    Людям по-моему уже самим нечего есть, всё дорожает.