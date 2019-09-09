Новосибирские учёные будут искать саранчу с помощью беспилотников — дроны помогут энтомологам найти полынь с примесью разнотравья, в которой живут насекомые.

По информации официального издания «Наука в Сибири», наблюдение за саранчой с помощью беспилотников — это лишь одна из задач по созданию карты распространения насекомых-вредителей в Новосибирской области.

«Строя такие модели, ученые в первую очередь ориентируются на растительность, в которой обитают и которую едят насекомые. Для итальянского пруса, наиболее опасного вида саранчовых в регионе, это в первую очередь полынь, прутняк и тысячелистники (лишь когда саранчи становится слишком много и ей начинает не хватать пищи, она переключается на зерновые)», — сообщает издание СО РАН.