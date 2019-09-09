Методика уже прошла испытания на полигоне в Карасукском районе области
Фото: wikipedia.org, Александр Ощепков / НГС
Новосибирские учёные будут искать саранчу с помощью беспилотников — дроны помогут энтомологам найти полынь с примесью разнотравья, в которой живут насекомые.
По информации официального издания «Наука в Сибири», наблюдение за саранчой с помощью беспилотников — это лишь одна из задач по созданию карты распространения насекомых-вредителей в Новосибирской области.
«Строя такие модели, ученые в первую очередь ориентируются на растительность, в которой обитают и которую едят насекомые. Для итальянского пруса, наиболее опасного вида саранчовых в регионе, это в первую очередь полынь, прутняк и тысячелистники (лишь когда саранчи становится слишком много и ей начинает не хватать пищи, она переключается на зерновые)», — сообщает издание СО РАН.
Именно в тех местах, где растёт полынь, очень высока вероятность появления саранчи в большом количестве. Такие области будут отмечать на карте и наблюдать за ними. В будущем данные помогут спрогнозировать вспышку активности насекомых.
«Мы выяснили, что в голубой части спектра на снимках хорошо видны места с преобладанием полыней и степного разнотравья, которые четко отличаются от занятых злаками и разнотравьем. Такие снимки можно использовать для очерчивания тех участков, где необходимо вести постоянный мониторинг численности итальянской саранчи», — цитирует «Наука в Сибири» ведущего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН, профессора НГУ, доктора биологических наук Михаила Сергеева.
А недавно селекционеры из Новосибирска вывели новые сорта огурцов, помидоров и базилика — овощи уже проходят испытания.