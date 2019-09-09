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Суд отказался убирать из «Соснового бора» бассейны, ради которых спилили деревья

Прокуратура нашла нарушения и требовала закрыть бассейны

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Бассейны открыли в мае — теперь суд решил, что их установили законно

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Суд Калининского района Новосибирска отказался удовлетворять иск прокуратуры, которая требовала убрать из «Соснового бора» два бассейна из-за нарушений при строительстве.

Информация об этом появилась 5 сентября на сайте Калининского суда. В прокуратуре Новосибирска, которая требовала остановить обустройство бассейнов в лесу, пообещали прокомментировать решение суда позднее.

Ранее старший помощник прокурора Новосибирска Георгий Русаков сообщал НГС, что в ходе проверки прокуратура узнала о том, что земельный участок, на котором строили бассейны, относится к лесам и на нём нельзя вести строительство. 

«Поскольку участок является лесным, парку необходимо было разработать проект освоения лесов, на который должно было быть получено заключение муниципальной экспертизы, — чего тоже не было сделано. Подавалось разрешение на снос деревьев — было снесено 8. И парком было подано разрешение на снос ещё 26 деревьев», — говорил Русаков. 

Подготавливать площадку под бассейны начали в конце мая. Тогда на участке спилили несколько деревьев. Директор парка Александр Гольман сообщал, что строительством займётся компания «Контек», а построенные бассейны будут представлять из себя «локальный фрагмент пляжа».

Позднее в мэрии пообещали, что кроме установки складных бассейнов никаких строительных работ на участке вести не будут

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    9 сен 2019 в 18:13

    Изуродовали парк в угоду коммерсантам. Только совсем близорукая власть может позволить так загромоздить общественное пространство - на месте поляны, где люди гуляли и катались на лыжах - забор, нет ни вида, ни прохода к сцене. Как же горько от того, что так относятся к людям....

    Киви
    9 сен 2019 в 18:22

    Где будет лыжная трасса теперь проходить? Испохабили сосновый бор

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 18:16

    Кушайте локотскую стабильность...