Суд отказался убирать из «Соснового бора» бассейны, ради которых спилили деревья

Ранее старший помощник прокурора Новосибирска Георгий Русаков сообщал НГС, что в ходе проверки прокуратура узнала о том, что земельный участок, на котором строили бассейны, относится к лесам и на нём нельзя вести строительство.

Информация об этом появилась 5 сентября на сайте Калининского суда. В прокуратуре Новосибирска, которая требовала остановить обустройство бассейнов в лесу, пообещали прокомментировать решение суда позднее.

Суд Калининского района Новосибирска отказался удовлетворять иск прокуратуры, которая требовала убрать из «Соснового бора» два бассейна из-за нарушений при строительстве.

«Поскольку участок является лесным, парку необходимо было разработать проект освоения лесов, на который должно было быть получено заключение муниципальной экспертизы, — чего тоже не было сделано. Подавалось разрешение на снос деревьев — было снесено 8. И парком было подано разрешение на снос ещё 26 деревьев», — говорил Русаков.



Подготавливать площадку под бассейны начали в конце мая. Тогда на участке спилили несколько деревьев. Директор парка Александр Гольман сообщал, что строительством займётся компания «Контек», а построенные бассейны будут представлять из себя «локальный фрагмент пляжа».

Позднее в мэрии пообещали, что кроме установки складных бассейнов никаких строительных работ на участке вести не будут.