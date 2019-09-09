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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Натальи Устиновой

Перед исчезновением она уехала покупать новую машину

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Женщина уехала покупать новый автомобиль и пропала

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения Натальи Устиновой, которая уехала 6 сентября из дома в Калининском районе. На данный момент найдена только её машина

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 по факту безвестного исчезновения 36-летней женщины», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Сейчас поиски женщины продолжаются. Родственники Устиновой рассказали, что она в день пропажи уехала покупать другой автомобиль.

Полиция ждёт любой информации о том, где сейчас находится Наталья Устинова, по телефонам 232–20–02 и 232–19–61. Любые подробности можете сообщать и в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.

На этой неделе волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и не давал о себе знать.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Егор
    9 сен 2019 в 15:37

    А как же тогда: нет тела - нет дела?

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 15:37

    убийство???
    не рано ли? не громко ли?

    Маруся Климова
    9 сен 2019 в 15:42

    Возбуждение уголовного дела по статье "Убийство" - обычная в таких случаях практика. Находится человек живым - дело закрывают.