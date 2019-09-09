Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Натальи Устиновой

Женщина уехала покупать новый автомобиль и пропала
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения Натальи Устиновой, которая уехала 6 сентября из дома в Калининском районе. На данный момент найдена только её машина.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 по факту безвестного исчезновения 36-летней женщины», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Сейчас поиски женщины продолжаются. Родственники Устиновой рассказали, что она в день пропажи уехала покупать другой автомобиль.
Полиция ждёт любой информации о том, где сейчас находится Наталья Устинова, по телефонам 232–20–02 и 232–19–61. Любые подробности можете сообщать и в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.
На этой неделе волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и не давал о себе знать.