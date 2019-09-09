Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Натальи Устиновой

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения Натальи Устиновой, которая уехала 6 сентября из дома в Калининском районе. На данный момент найдена только её машина.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 по факту безвестного исчезновения 36-летней женщины», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Сейчас поиски женщины продолжаются. Родственники Устиновой рассказали, что она в день пропажи уехала покупать другой автомобиль.