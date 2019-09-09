Клиент связал скотчем новосибирского риелтора и ограбил

Они встретились вечером 4 сентября — в тот день риелтор приехала на своей машине к дому на улице Дегтярёва, где её ждал подозреваемый.

В начале сентября подозреваемый притворился потенциальным клиентом и обратился к сотруднице одного из агентств недвижимости по телефону, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области. Он попросил помочь ему арендовать квартиру и договорился с женщиной о встрече.

Полиция Новосибирска задержала 43-летнего жителя Железнодорожного района, который напал на риелтора в её автомобиле.

«В ходе встречи злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, связал женщину скотчем, похитил у нее мобильный телефон и золотые украшения и, оставив в машине, скрылся. Потерпевшей удалось самостоятельно освободиться от скотча. Она обратилась за помощью к жителям ближайшего дома, откуда позвонила в полицию», — передали в МВД.

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого — прежде его привлекали к уголовной ответственности за разбой.

Сейчас уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», подозреваемый под стражей.

Полиция выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от противоправных действий данного гражданина, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232–17–51, 232–17–70, 232–17–94.

В декабре 2017 года после нападения на работе погибла женщина — водитель такси — к ней в машину подсели трое мужчин, а в пути они решили убить её.