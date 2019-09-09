Дублёр Богдашки встал в пробку из-за нового светофора

По словам читательницы НГС, пробка собирается из-за светофора
Фото: читательница НГС Светлана
Днём в понедельник, 9 сентября, на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка.
О заторе в редакцию НГС сообщила читательница. По её словам, затор собирается из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.
«Вот такая пробка на Колонде из-за светофора, на пересечении Фадеева и Объединения в обед. А что будет, когда поедут все с работы домой?» — написала в редакцию НГС читательница Светлана, прикрепив к своему сообщению фотографии пробки.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», уже в 15:00 скорость машин в потоке не превышала 5 км/ч.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, будет ли изменена схема работы светофора для устранения ежедневной пробки. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды.
В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».