Дублёр Богдашки встал в пробку из-за нового светофора

Днём в понедельник, 9 сентября, на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка.

О заторе в редакцию НГС сообщила читательница. По её словам, затор собирается из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.

«Вот такая пробка на Колонде из-за светофора, на пересечении Фадеева и Объединения в обед. А что будет, когда поедут все с работы домой?» — написала в редакцию НГС читательница Светлана, прикрепив к своему сообщению фотографии пробки.