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Дороги и транспорт

Дублёр Богдашки встал в пробку из-за нового светофора

Скорость машин на улице Георгия Колонды упала до 5 км/ч

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По словам читательницы НГС, пробка собирается из-за светофора

Фото: читательница НГС Светлана

Днём в понедельник, 9 сентября, на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка.

О заторе в редакцию НГС сообщила читательница. По её словам, затор собирается из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.

«Вот такая пробка на Колонде из-за светофора, на пересечении Фадеева и Объединения в обед. А что будет, когда поедут все с работы домой?» — написала в редакцию НГС читательница Светлана, прикрепив к своему сообщению фотографии пробки.

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», уже в 15:00 скорость машин в потоке не превышала 5 км/ч.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, будет ли изменена схема работы светофора для устранения ежедневной пробки. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды

В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента». 

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    КОММЕНТАРИИ (73)

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    9 сен 2019 в 16:07

    Это стоят лодыри и бездельники... Которые вчера голосовать не пошли... Так, что заслуженно стоят... И ноют...

    Гость
    9 сен 2019 в 16:34

    Вчера голосовать ходить на месту жительства в 211 школу на родниках. 5 человек с дома проголосовало к 17 часам вечера. Делаю вывод что всем параллельно на всё и на пробки в том числе. Всех всё устраивает!

    Саня
    9 сен 2019 в 16:16

    Ничего не могут сделать нормально. Уж в 21 веке поди можно как-то грамотно настроить светофоры, чтобы организовать движение без пробок. Или городские чиновники не в курсе таких технологий?