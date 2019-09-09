Новосибирская таможня объяснила арест скрипки музыканта Михаила Симоняна

В Новосибирской таможне пояснили, что не задерживали скрипача, а он не полетел сам

Новосибирская таможня прокомментировала скандал с арестом скрипки известного музыканта Михаила Симоняна и его задержанием перед вылетом на гастроли в Северную Корею. Как пояснила корреспонденту НГС специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова, музыкант неверно описал конфликтную ситуацию.

«Мы прочитали вашу публикацию и удивились, что таможенникам был предоставлен документ [на скрипку] и что якобы данного музыканта задержали и не пускали на рейс. На самом деле всё происходило следующим образом: <…> он (Михаил Симонян. — Прим. ред.) не смог предъявить таможенным инспекторам необходимые документы на перемещаемую в своём багаже скрипку. Причиной полагать, что данный музыкальный инструмент может являться культурной ценностью, послужил внешний вид скрипки, изготовленной под старину, <…> и надпись в виде цифр: 1734», — рассказала корреспонденту Татьяна Супжанова.



По словам Супжановой, документов для вывоза культурных ценностей у скрипача не было, а какие-либо другие документы он таможенникам не показывал. Поэтому скрипка была арестована, но музыканта никто не задерживал, подчеркнули в новосибирской таможне. Позднее таможня привлекла эксперта, который подтвердил, что скрипка современная и не является культурной ценностью. Об этом таможенники сообщили музыканту, который к этому времени уже покинул аэропорт и вернулся в город. На следующий день, 7 сентября, Михаил Симонян прибыл в аэропорт и начальник таможенного поста аэропорта Толмачёво Сергей Шилов лично сообщил скрипачу, что тот может забрать инструмент, но музыкант не сделал этого, добавила Татьяна Супжанова.

В Новосибирской таможне приносить извинения Михаилу Симоняну не будут, а наоборот, ждут извинений от него самого. «Хотелось бы услышать извинения от музыканта, который неподобающим образом себя вёл. <…> С ним очень вежливо обращались, пошли навстречу, выполняя свою работу. А он ещё от нас ждёт извинений?» — говорит Супжанова.

