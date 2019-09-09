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Новосибирская таможня объяснила арест скрипки музыканта Михаила Симоняна

В таможне заявили, что музыканта никто не задерживал — извиняться перед ним не будут

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В Новосибирской таможне пояснили, что не задерживали скрипача, а он не полетел сам

Фото: Михаил Симонян

Новосибирская таможня прокомментировала скандал с арестом скрипки известного музыканта Михаила Симоняна и его задержанием перед вылетом на гастроли в Северную Корею. 

Как пояснила корреспонденту НГС специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова, музыкант неверно описал конфликтную ситуацию.

«Мы прочитали вашу публикацию и удивились, что таможенникам был предоставлен документ [на скрипку] и что якобы данного музыканта задержали и не пускали на рейс. На самом деле всё происходило следующим образом: <…> он (Михаил Симонян. — Прим. ред.) не смог предъявить таможенным инспекторам необходимые документы на перемещаемую в своём багаже скрипку. Причиной полагать, что данный музыкальный инструмент может являться культурной ценностью, послужил внешний вид скрипки, изготовленной под старину, <…> и надпись в виде цифр: 1734», — рассказала корреспонденту Татьяна Супжанова.

По словам Супжановой, документов для вывоза культурных ценностей у скрипача не было, а какие-либо другие документы он таможенникам не показывал. Поэтому скрипка была арестована, но музыканта никто не задерживал, подчеркнули в новосибирской таможне. 

Позднее таможня привлекла эксперта, который подтвердил, что скрипка современная и не является культурной ценностью. Об этом таможенники сообщили музыканту, который к этому времени уже покинул аэропорт и вернулся в город.

На следующий день, 7 сентября, Михаил Симонян прибыл в аэропорт и начальник таможенного поста аэропорта Толмачёво Сергей Шилов лично сообщил скрипачу, что тот может забрать инструмент, но музыкант не сделал этого, добавила Татьяна Супжанова. 

В Новосибирской таможне приносить извинения Михаилу Симоняну не будут, а наоборот, ждут извинений от него самого.

«Хотелось бы услышать извинения от музыканта, который неподобающим образом себя вёл. <…> С ним очень вежливо обращались, пошли навстречу, выполняя свою работу. А он ещё от нас ждёт извинений?» — говорит Супжанова.

На выходных НГС рассказал о скандале, который случился на таможенном посту в аэропорту Толмачево с известным новосибирским скрипачом Михаилом Симоняном. Музыкант сообщил, что его задержали новосибирские таможенники, а скрипку арестовали, подозревая в ней инструмент Антонио Страдивари, который вывозится без документов. Музыкант заявил корреспонденту НГС, что не будет выступать в России, пока ему не вернут скрипку и не принесут официальные извинения.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    9 сен 2019 в 15:17

    Как обычно, бездельник обвинил власть. Хотя сам хорош, пусть отвечает за брехню свою.

    9 сен 2019 в 15:23

    Скотство госорганов приняло повсеместный характер. Наглость, безнаказанность, ложное чувство вседозволенности убило в них все проблески человеков. Необходим массовый юридический ликбез для граждан, либо (кто потянет финансово) возить с собой юристов на любые контакты с любыми гос служащими от собеса до силовиков. Думаю товарищ музыкант в след раз будет умнее и не будет ждать от работников госаппарата адекватности, а запасется специально приглашенным адвокатом

    9 сен 2019 в 15:20

    Фсево-лиш музыкантишка, а гонору - аки у фараона. Да ищщё и трепло.