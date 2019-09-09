В Новосибирске нашли «Мазду» пропавшей Натальи Устиновой

Семья считает, что Наталья Устинова не могла просто так оставить своих детей
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске продолжаются поиски пропавшей 36-летней Натальи Устиновой, которая уехала 6 сентября из дома в Калининском районе — пока найдена только её машина.
«Нашли машину, на которой она была. На 5-м микрорайоне. Сигнал телефона был зафиксирован на левом берегу», — рассказала корреспонденту НГС одна из родственниц пропавшей.
Ещё два родственника Натальи Устиновой подтвердили, что серебристая «Мазда» была найдена.
«Автомобиль найден в Калининском районе. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные поисковые мероприятия», — подтвердили информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Родственники Устиновой добавили, что она в день пропажи уехала покупать другой автомобиль.
«Женщина не ведёт никакого асоциального образа жизни, не имеет вредных привычек, поэтому оставленные без присмотра дети — для неё ситуация нетипичная. <...> Ситуация, с точки зрения нас и полиции, угрожает жизни и здоровью данной женщины», — рассказывала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Сибирячка ростом в 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки.
Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится Наталья Устинова — сообщите информацию, пожалуйста, в полицию по телефонам: 232–20–02, 232–19–61.
На этой неделе волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и не давал о себе знать.