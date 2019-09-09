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В Новосибирске нашли «Мазду» пропавшей Натальи Устиновой

По словам родственников сибирячки, перед исчезновением она поехала покупать новый автомобиль

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Семья считает, что Наталья Устинова не могла просто так оставить своих детей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске продолжаются поиски пропавшей 36-летней Натальи Устиновой, которая уехала 6 сентября из дома в Калининском районе — пока найдена только её машина. 

«Нашли машину, на которой она была. На 5-м микрорайоне. Сигнал телефона был зафиксирован на левом берегу», — рассказала корреспонденту НГС одна из родственниц пропавшей.

Ещё два родственника Натальи Устиновой подтвердили, что серебристая «Мазда» была найдена. 

«Автомобиль найден в Калининском районе. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные поисковые мероприятия», — подтвердили информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Родственники Устиновой добавили, что она в день пропажи уехала покупать другой автомобиль.

«Женщина не ведёт никакого асоциального образа жизни, не имеет вредных привычек, поэтому оставленные без присмотра дети — для неё ситуация нетипичная. <...> Ситуация, с точки зрения нас и полиции, угрожает жизни и здоровью данной женщины», — рассказывала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сибирячка ростом в 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится Наталья Устинова — сообщите информацию, пожалуйста, в полицию по телефонам: 232–20–02, 232–19–61.

На этой неделе волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и не давал о себе знать.

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    КОММЕНТАРИИ (39)

    Тимучин
    9 сен 2019 в 14:21

    По фото видно, что положительный и хороший человек. Хоть бы нашлась здоровой!!!

    Мама мий
    9 сен 2019 в 14:19

    Занималась биткоинами. Скрывается наверно от обманутых людей. На АСТ написали -недавно еще один игрок на биткоинах устроил показательную попытку суицида.
    Тем более родня не знает в чем ушла - в кроссовках или ботинках, наверно взяла с собой сменную обувь, знала что скроется. И муж как раз кстати уехал в горы -чтобы у него алиби было что ли и его не заподозрили?

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 14:18

    Я сам, мужик 1.90 ростом и 102 кг веса никогда бы так не поехал один с деньгами.