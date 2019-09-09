В Новосибирске нашли «Мазду» пропавшей Натальи Устиновой

Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске продолжаются поиски пропавшей 36-летней Натальи Устиновой, которая уехала 6 сентября из дома в Калининском районе — пока найдена только её машина.

«Нашли машину, на которой она была. На 5-м микрорайоне. Сигнал телефона был зафиксирован на левом берегу», — рассказала корреспонденту НГС одна из родственниц пропавшей.



Ещё два родственника Натальи Устиновой подтвердили, что серебристая «Мазда» была найдена.

«Автомобиль найден в Калининском районе. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные поисковые мероприятия», — подтвердили информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.