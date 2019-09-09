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Осень

Арктический воздух несёт в Новосибирск дожди и похолодание до -2

С каждым днём температура в городе будет понижаться

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В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют небольшие дожди 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на первую половину наступившей недели: с каждым днём в городе будет становиться прохладнее, а в ночь на четверг столбик термометра может опуститься до -2.

«Постепенно к нам поступать начинает арктический воздух и будет холодать», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По её словам, в ближайшие трое суток в Новосибирске местами будут идти небольшие дожди, а во вторник, 10 сентября, синоптики ждут ещё и грозу.

«Ветер преимущественно северо-западного направления — примерно 3–10, местами порывы до 15 метров в секунду», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов.

По данным синоптиков, во вторник, 10 сентября, ночью в городе ожидается +7…+10 градусов, днём будет +17…+19.

В среду, 11 сентября, ночная температура в Новосибирске останется на прежнем уровне, дневная опустится до +13…+15 градусов.

В ночь на четверг, 12 сентября, синоптики прогнозируют +2…+4 градуса, при прояснениях возможны заморозки до 0…-2. Позже, днём, воздух в городе прогреется до +12…+14 градусов.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 14:07

    Кхе, кхе, кхе...С такими ногами, как на фото женщинам короткую юбку лучше не носить. И цвет одежды и туфель (красное и черное) - несочетаемы.

    av-tar
    9 сен 2019 в 14:04

    фигурка у девушки хорошая и ножки, а вот татуировка отвратительная

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 14:04

    Природа плачет увидев результаты выборов по России