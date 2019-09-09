Арктический воздух несёт в Новосибирск дожди и похолодание до -2

В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют небольшие дожди
Фото: Александр Ощепков / НГС
Синоптики рассказали о прогнозе погоды на первую половину наступившей недели: с каждым днём в городе будет становиться прохладнее, а в ночь на четверг столбик термометра может опуститься до -2.
«Постепенно к нам поступать начинает арктический воздух и будет холодать», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, в ближайшие трое суток в Новосибирске местами будут идти небольшие дожди, а во вторник, 10 сентября, синоптики ждут ещё и грозу.
«Ветер преимущественно северо-западного направления — примерно 3–10, местами порывы до 15 метров в секунду», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов.
По данным синоптиков, во вторник, 10 сентября, ночью в городе ожидается +7…+10 градусов, днём будет +17…+19.
В среду, 11 сентября, ночная температура в Новосибирске останется на прежнем уровне, дневная опустится до +13…+15 градусов.
В ночь на четверг, 12 сентября, синоптики прогнозируют +2…+4 градуса, при прояснениях возможны заморозки до 0…-2. Позже, днём, воздух в городе прогреется до +12…+14 градусов.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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