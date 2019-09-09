Арктический воздух несёт в Новосибирск дожди и похолодание до -2

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на первую половину наступившей недели: с каждым днём в городе будет становиться прохладнее, а в ночь на четверг столбик термометра может опуститься до -2.



«Постепенно к нам поступать начинает арктический воздух и будет холодать», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



По её словам, в ближайшие трое суток в Новосибирске местами будут идти небольшие дожди, а во вторник, 10 сентября, синоптики ждут ещё и грозу.

