На станцию метро «Площадь Маркса» приехали полицейские и кинолог с собакой

Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске на станцию метро «Площадь Маркса» вызвали полицейских из-за забытых детских вещей.

«В 12:33 в полицию поступило сообщение о том, что в метро "Площадь Маркса" обнаружена бесхозная сумочка детская. Сотрудники полиции на место прибыли, кинолог с собакой. Эвакуация не проводилась», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Опасных предметов на месте не нашли. В сумке оказалась сменная обувь, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сумку оставила девочка.