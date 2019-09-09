На станцию метро «Площадь Маркса» приехали полицейские и кинолог с собакой

На станции оставили сумку с детской сменной обувью
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске на станцию метро «Площадь Маркса» вызвали полицейских из-за забытых детских вещей.
«В 12:33 в полицию поступило сообщение о том, что в метро "Площадь Маркса" обнаружена бесхозная сумочка детская. Сотрудники полиции на место прибыли, кинолог с собакой. Эвакуация не проводилась», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
Опасных предметов на месте не нашли. В сумке оказалась сменная обувь, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сумку оставила девочка.
По информации очевидца, место, где была оставленная вещь, оцепили во время проверки, сделать снимок ему запретили.
Весной в Новосибирске оцепили целую остановку около станции метро «Речной вокзал» — там тоже забыли вещи.