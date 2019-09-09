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Происшествия

На станцию метро «Площадь Маркса» приехали полицейские и кинолог с собакой

Опасных предметов на месте происшествия не обнаружили

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На станции оставили сумку с детской сменной обувью

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 9 сентября, в Новосибирске на станцию метро «Площадь Маркса» вызвали полицейских из-за забытых детских вещей.

«В 12:33 в полицию поступило сообщение о том, что в метро "Площадь Маркса" обнаружена бесхозная сумочка детская. Сотрудники полиции на место прибыли, кинолог с собакой. Эвакуация не проводилась», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Опасных предметов на месте не нашли. В сумке оказалась сменная обувь, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сумку оставила девочка.

По информации очевидца, место, где была оставленная вещь, оцепили во время проверки, сделать снимок ему запретили.

Весной в Новосибирске оцепили целую остановку около станции метро «Речной вокзал» — там тоже забыли вещи.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    9 сен 2019 в 13:43

    "бесхозная сумочка детская." Громкова, ты не пробовала классиков читать? Ну , с целью уровень образования поподнимать?

    А. С. Шпак
    9 сен 2019 в 14:05

    Собака с милицией приезжала...

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 14:02

    Вот ребенок наверно разнылся когда увидел, что забыл, да еще небось от родителей оплеуха прилетела))