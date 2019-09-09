В Новосибирскую область ринулись медведи из горящей тайги

Рядом с деревней под Новосибирском рыбаки заметили следы медведя — ученые утверждают, что животные бегут в Новосибирскую область от лесных пожаров.

На днях в сообществе сибирских рыбаков «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии медвежьих следов. По словам автора снимков, он сделал их рядом с селом Ташара в Мошковском районе области.

«Мишки у нас в лесах, пожары дают о себе знать», — коротко прокомментировал свой снимок рыбак.

В Институте систематики и экологии животных СО РАН корреспонденту НГС подтвердили, что медведи приходят в Новосибирскую область из соседних регионов, где бушуют лесные пожары.