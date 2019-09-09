В Новосибирскую область ринулись медведи из горящей тайги

Медведи пришли в Новосибирскую область из-за лесных пожаров в соседних регионах
Фото: vk.com/fishingsibru, Густаво Зырянов
Рядом с деревней под Новосибирском рыбаки заметили следы медведя — ученые утверждают, что животные бегут в Новосибирскую область от лесных пожаров.
На днях в сообществе сибирских рыбаков «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии медвежьих следов. По словам автора снимков, он сделал их рядом с селом Ташара в Мошковском районе области.
«Мишки у нас в лесах, пожары дают о себе знать», — коротко прокомментировал свой снимок рыбак.
В Институте систематики и экологии животных СО РАН корреспонденту НГС подтвердили, что медведи приходят в Новосибирскую область из соседних регионов, где бушуют лесные пожары.
«Да, есть такое. Пожары в таёжных районах в Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Вполне возможно, что медведи уходят от пожаров, от дыма и начинают у нас концентрироваться. Я знаю, что в Колыванском районе часто встречаются с медведями. Им-то административная граница по барабану, они просто уходят от опасности», — рассказал корреспонденту НГС зав. лабораторией экологии сообществ позвоночных животных ИСиЭЖ СО РАН, доктор биологических наук Юрий Литвинов.
По его словам, мигрировавшие в Новосибирскую область медведи не опасны, если их не провоцировать.
«Поведение их не меняется, агрессивнее не становятся. Главное, чтобы человек не провоцировал и быть осторожным. Увидели следы — лучше держаться ближе к дороге. В спячку они будут ложиться в нашей области. Будут искать какие-то подходящие места себе: ямы, рвы, под корнями места. Как будет нормальный снежный покров — будут укладываться. Но бывает, что по каким-то причинам не может лечь медведь, и тогда он становится опасен», — добавил Юрий Литвинов.
Недавно на Михайловской набережной Новосибирска запретили дразнить медведей — такой необычный запрет включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».