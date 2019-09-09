«Новосибирцев всё устраивает»: Анатолий Локоть заявил, что доволен поддержкой на выборах

Анатолий Локоть добавил, что перед выборами «представлял не просто программу, а отчитывался за сделанное».

«Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы здесь были столкновения, протесты, может, и была возможность увеличить явку. Но если новосибирцы предпочли отдохнуть за городом, значит, их всё устраивает», — заявил сегодня мэр.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что результаты выборов, несмотря на низкую явку, свидетельствует о поддержке мэрии горожанами.

«Таким выбором новосибирцы одобрили нашу стратегию», — заявил мэр.

Также Анатолий Локоть не исключил, что после выборов в мэрии Новосибирска могут произойти структурные изменения.

Как сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, окончательные данные по явке избирателей — 20,68%. Таким образом за Анатолия Локтя проголосовало 123,3 тысячи новосибирцев. При этом в 2014 году явка была на 11% больше, а за Анатолия Локтя свой голос отдали 164 тысячи горожан.

Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 45 576 голосов избирателей (18,56%). На третьем месте оказался кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (22 960, или 9,35% голосов), на четвёртом — кандидат от «Российского общенародного союза» Наталья Пинус, которая набрала 20 324 голоса (8,28%). На пятом месте расположился Данияр Сафиуллин — кандидат от партии «Родина»: он получил 17 970 (или 7,32%) голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн. Явка избирателей в этот раз оказалась рекордно низкой.

