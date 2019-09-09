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Политика

«Новосибирцев всё устраивает»: Анатолий Локоть заявил, что доволен поддержкой на выборах

На вчерашних выборах за Локтя проголосовали на 40 тысяч человек меньше, чем пять лет назад

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Анатолий Локоть будет работать мэром ещё 5 лет

Фото: Александр Ощепков / НГС 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что результаты выборов, несмотря на низкую явку, свидетельствует о поддержке мэрии горожанами. 

«Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы здесь были столкновения, протесты, может, и была возможность увеличить явку. Но если новосибирцы предпочли отдохнуть за городом, значит, их всё устраивает», — заявил сегодня мэр. 

Анатолий Локоть добавил, что перед выборами «представлял не просто программу, а отчитывался за сделанное». 

«Таким выбором новосибирцы одобрили нашу стратегию», — заявил мэр. 

Также Анатолий Локоть не исключил, что после выборов в мэрии Новосибирска могут произойти структурные изменения.

Как сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, окончательные данные по явке избирателей — 20,68%. Таким образом за Анатолия Локтя проголосовало 123,3 тысячи новосибирцев. При этом в 2014 году явка была на 11% больше, а за Анатолия Локтя свой голос отдали 164 тысячи горожан.

Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 45 576 голосов избирателей (18,56%). На третьем месте оказался кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (22 960, или 9,35% голосов), на четвёртом — кандидат от «Российского общенародного союза» Наталья Пинус, которая набрала 20 324 голоса (8,28%). На пятом месте расположился Данияр Сафиуллин — кандидат от партии «Родина»: он получил 17 970 (или 7,32%) голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн. Явка избирателей в этот раз оказалась рекордно низкой.

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    КОММЕНТАРИИ (236)

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    9 сен 2019 в 13:18

    Не устраивает борьба с пылью, вонь в центре города с утра опять, не строится метро, и т.д.
    Локоть, твоя победа только потому, что нет второго тура.

    9 сен 2019 в 13:19

    "Новосибирцев все устраивает"-довольно странное заявление, если учесть что 50 процентов против Локтя. Как минимум, половину не устраивает.

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 13:19

    Мне кажется мэр просто не хочет замечать всего недовольства горожан. Выдаёт желаемое за действительное, но на самом деле горожане не рады его победе.