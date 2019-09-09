Ростовчанин устроил дебош в Толмачёво и попытался сбежать из дежурной части

На дебошира также могут завести уголовное дело
Фото: сибфоут.мвд.рф
Обской городской суд оштрафовал жителя Ростовской области, который устроил дебош в новосибирском аэропорту Толмачёво.
Инцидент случился в зале ожидания аэропорта в ночь на 6 сентября, а уже днём того же дня суд вынес решение.
«Наряд патрульно-постовой службы линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво обратил внимание на гражданина, провоцировавшего конфликт с работниками аэровокзального комплекса и авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
После конфликта с работниками аэропорта задержанный продолжал вести себя неадекватно.
«[Задержанный] пытался покинуть помещение дежурной части, толкал сотрудников полиции, публично в присутствии посторонних лиц оскорбил нецензурной бранью транспортного полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей», — добавили в транспортном управлении МВД.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Обской городской суд признал дебошира виновным и оштрафовал на 500 рублей.
Кроме того, Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку, после которой следователи могут возбудить уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».
В середине мая другой авиадебошир подрался с пилотом перед вылетом рейса из Новосибирска в Москву.