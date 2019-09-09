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Ростовчанин устроил дебош в Толмачёво и попытался сбежать из дежурной части

Дебошира оштрафовали на следующий день после конфликта

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На дебошира также могут завести уголовное дело

Фото: сибфоут.мвд.рф

Обской городской суд оштрафовал жителя Ростовской области, который устроил дебош в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Инцидент случился в зале ожидания аэропорта в ночь на 6 сентября, а уже днём того же дня суд вынес решение.

«Наряд патрульно-постовой службы линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво обратил внимание на гражданина, провоцировавшего конфликт с работниками аэровокзального комплекса и авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

После конфликта с работниками аэропорта задержанный продолжал вести себя неадекватно.

«[Задержанный] пытался покинуть помещение дежурной части, толкал сотрудников полиции, публично в присутствии посторонних лиц оскорбил нецензурной бранью транспортного полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей», — добавили в транспортном управлении МВД. 

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Обской городской суд признал дебошира виновным и оштрафовал на 500 рублей.

Кроме того, Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку, после которой следователи могут возбудить уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

В середине мая другой авиадебошир подрался с пилотом перед вылетом рейса из Новосибирска в Москву.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    9 сен 2019 в 12:21

    Гуманно. За более скромное поведение на московских улицах получил бы от 2 до 5 лет общего режима и переломанные ноги.

    9 сен 2019 в 12:50

    Очередная алкашня развлеклась!!! Я только одного не пойму. Да, один раз я выпил в самолёте вискаря из ДФ. ЖУТКО БОЮСЬ летать. И... ничего особенного НЕ произошло. Ни злости, ни агрессии. И страх прошёл. Всё было как обычно - обычное опьянение, как на земле. Почему так? Почему некоторым так башню рвёт, или они изначально дебилы?!?

    9 сен 2019 в 12:25

    Что это такое? Почему не поставили протоколы по оскорбление представителя власти? Почему не составили протокол по статье нанесение побоев представителю власти? Почему не составили протокол по 19.3? Какие у нас неграмотные транспортные полицейские.
    Прокуратура АУ. Сокрытие уголовных преступлений.