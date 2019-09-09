Ростовчанин устроил дебош в Толмачёво и попытался сбежать из дежурной части

Обской городской суд оштрафовал жителя Ростовской области, который устроил дебош в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Инцидент случился в зале ожидания аэропорта в ночь на 6 сентября, а уже днём того же дня суд вынес решение.

«Наряд патрульно-постовой службы линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво обратил внимание на гражданина, провоцировавшего конфликт с работниками аэровокзального комплекса и авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.