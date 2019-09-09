Волейболист из Новосибирска вошёл в состав сборной России на чемпионате Европы

Блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев отправится на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.



«Сейчас Ильяс Куркаев на сборах в в Москве, после этого они сразу вылетают на чемпионат Европы — в Новосибирск он вернётся только после чемпионата. Ждём, надеемся, он вернётся с победой», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ВК «Локомотив–Новосибирск» Наталья Бугрова.

Команда России играет в группе C — также в группу вошли сборные Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Белоруссии. Матчи пройдут в столице Словении Любляне. Первый матч состоится уже 12 сентября, соперником сборной России станет команда Турции.