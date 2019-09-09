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Спорт

Волейболист из Новосибирска вошёл в состав сборной России на чемпионате Европы

Первый матч назначен на 12 сентября

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Блокирующий Ильяс Куркаев — единственный игрок ВК «Локомотив», который будет участвовать в ЧЕ

Фото: ВК «Локомотив–Новосибирск»

Блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев отправится на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. 

«Сейчас Ильяс Куркаев на сборах в в Москве, после этого они сразу вылетают на чемпионат Европы — в Новосибирск он вернётся только после чемпионата. Ждём, надеемся, он вернётся с победой», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ВК «Локомотив–Новосибирск» Наталья Бугрова.

Команда России играет в группе C — также в группу вошли сборные Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Белоруссии. Матчи пройдут в столице Словении Любляне. Первый матч состоится уже 12 сентября, соперником сборной России станет команда Турции.

Сентябрь станет решающим для многих новосибирских спортсменов. В конце прошлой недели федерация спортивной борьбы объявила состав команды на чемпионат мира по греко-римской борьбе — команду возглавил двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов. По итогам чемпионата мира выберут кандидатов на Игры в Токио-2020.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    9 сен 2019 в 12:14

    Географ, фас! Бюджетное бабло пилят!!!!!