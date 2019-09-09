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Дороги и транспорт

ДТП с грузовиком перекрыло движение на Бердском шоссе

Авария случилась недалеко от остановки «Речпорт»

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Машины перегородили несколько полос для движения

Фото: vk.com/control_chr54

Утром 9 сентября на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля — из-за аварии начала собираться пробка.

По информации очевидцев, авария случилась в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Речпорт» на Бердском шоссе.

«На "Речпорту" ДТП. Три машины: фура, джип с прицепом и "Тойота Корона". Столкнувшиеся машины перекрыли все три ряда», — коротко описал ситуацию очевидец.

Скорость машин упала до 5 км/ч

Скорость машин упала до 5 км/ч

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 11:00 длина пробки составляла один километр, а скорость движения машин в потоке не превышала 5 км/ч.

31 августа новосибирские водители попали в длинные пробки на выезде из города в сторону Колыванского кольца.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Qwerty
    9 сен 2019 в 11:16

    Опять прульная тойота.