ДТП с грузовиком перекрыло движение на Бердском шоссе

Машины перегородили несколько полос для движения
Фото: vk.com/control_chr54
Утром 9 сентября на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля — из-за аварии начала собираться пробка.
По информации очевидцев, авария случилась в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Речпорт» на Бердском шоссе.
«На "Речпорту" ДТП. Три машины: фура, джип с прицепом и "Тойота Корона". Столкнувшиеся машины перекрыли все три ряда», — коротко описал ситуацию очевидец.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 11:00 длина пробки составляла один километр, а скорость движения машин в потоке не превышала 5 км/ч.
31 августа новосибирские водители попали в длинные пробки на выезде из города в сторону Колыванского кольца.