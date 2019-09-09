Скупщика голосов оштрафовали на 20 тысяч рублей

Подкуп заметили наблюдатели одного из участков
Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Мария Тищенко / НГС
Сибиряка оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп голосов избирателей в Калининском районе города — это произошло на одном из участков избирательного округа
Информация о подкупе голосов на участке
Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника полиции областного управления МВД России Олег Ольнёв, всего было подано 16 заявлений о нарушении законодательства.
«По одному заявлению назначено административное наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей по факту предоставления денежного вознаграждение за голос одного из кандидатов», — сказал Ольнёв.
Ещё по 8 заявлениям было отказано в возбуждении дела либо они не подтвердились, а по оставшимся 7 фактам ещё ведётся проверка.
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