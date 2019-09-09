Скупщика голосов оштрафовали на 20 тысяч рублей

Сибиряка оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп голосов избирателей в Калининском районе города — это произошло на одном из участков избирательного округа № 12 , где помимо мэра проводили довыборы депутата городского совета.

Информация о подкупе голосов на участке № 1608 появилась вчера, 8 сентября. По словам наблюдателей на этом участке, за голос в пользу одного из кандидатов в депутаты предлагали по 500 рублей.

Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника полиции областного управления МВД России Олег Ольнёв, всего было подано 16 заявлений о нарушении законодательства.