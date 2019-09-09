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Политика
Выборы-2019

Скупщика голосов оштрафовали на 20 тысяч рублей

Новосибирская полиция проверит ещё 7 заявлений о подкупе

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Подкуп заметили наблюдатели одного из участков

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Мария Тищенко / НГС

Сибиряка оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп голосов избирателей в Калининском районе города — это произошло на одном из участков избирательного округа № 12, где помимо мэра проводили довыборы депутата городского совета.

Информация о подкупе голосов на участке № 1608 появилась вчера, 8 сентября. По словам наблюдателей на этом участке, за голос в пользу одного из кандидатов в депутаты предлагали по 500 рублей.

Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника полиции областного управления МВД России Олег Ольнёв, всего было подано 16 заявлений о нарушении законодательства. 

«По одному заявлению назначено административное наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей по факту предоставления денежного вознаграждение за голос одного из кандидатов», — сказал Ольнёв. 

Ещё по 8 заявлениям было отказано в возбуждении дела либо они не подтвердились, а по оставшимся 7 фактам ещё ведётся проверка. 

Сегодня городская избирательная комиссия подвела итоги дополнительных выборов в Совет депутатов Новосибирска. Избиратели определили депутата от округа № 12 в Калининском районе, который раньше представлял Дмитрий Прибаловец — новым депутатом стал Павел Чернышёв, которого выдвинула «Единая Россия».

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    9 сен 2019 в 11:09

    Подкупал чтобы за Бойко голосовали, ведь адыкватный человек не будет за него голосовать

    Старушенция
    9 сен 2019 в 11:10

    А что, там был смысл покупать голоса или это такой способ дискредитации? На выборах мэра такого смысла не было.

    Сталин
    9 сен 2019 в 11:14

    садить надо как изменника Родины