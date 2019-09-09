«Тойота» отбросила пешехода на парковку с машинами в Академгородке

«Пешеход слетел с капота "Тойоты" и отлетел на стоящую "Мазду". Пострадавшего увезли на скорой», — передаёт «Автоспас».

По их данным, водитель «Тойоты» сбил человека на пешеходном переходе, затормозил и отъехал на парковку.

ДТП случилось в восьмом часу утра возле дома № 54 на Морском проспекте — недалеко от остановки «Поликлиника», рассказали аварийные комиссары «Автоспас».

Сегодня утром, 9 сентября, пешеход попал под «Тойоту» в новосибирском Академгородке, пострадавшего увезли в больницу.

Как пояснил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, 24-летний водитель «Тойоты Короны Премио» ехал по Морскому проспекту со стороны улицы Ильича в направлении Бердского шоссе, а 22-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На дорогу он вышел с правой стороны от водителя.

«В результате молодой человек 1997 года рождения доставлен в больницу, травмы уточняются», — сообщил Владислав Савченков.

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