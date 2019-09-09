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Происшествия

«Тойота» отбросила пешехода на парковку с машинами в Академгородке

Пострадавшего увезли в больницу

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22-летний пешеход попал под машину на Морском проспекте

Фото: vk.com/avtospasrus

Сегодня утром, 9 сентября, пешеход попал под «Тойоту» в новосибирском Академгородке, пострадавшего увезли в больницу.

ДТП случилось в восьмом часу утра возле дома № 54 на Морском проспекте — недалеко от остановки «Поликлиника», рассказали аварийные комиссары «Автоспас».

По их данным, водитель «Тойоты» сбил человека на пешеходном переходе, затормозил и отъехал на парковку. 

«Пешеход слетел с капота "Тойоты" и отлетел на стоящую "Мазду". Пострадавшего увезли на скорой», — передаёт «Автоспас».

Как пояснил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, 24-летний водитель «Тойоты Короны Премио» ехал по Морскому проспекту со стороны улицы Ильича в направлении Бердского шоссе, а 22-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На дорогу он вышел с правой стороны от водителя.

«В результате молодой человек 1997 года рождения доставлен в больницу, травмы уточняются», — сообщил Владислав Савченков.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места ДТП, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

Несколько дней назад 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди» в Дзержинском районе — пострадавшая получила ушибы и вывихнула бедро.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Qwerty
    9 сен 2019 в 11:37

    Как же надоели торчки на тойотах...

    Сергей
    9 сен 2019 в 11:58

    С водителем-то все более менее понятно, но вот пешехода понять совершенно не представляется возможным - ему сложно по сторонам посмотреть и сберечь свою жизнь и здоровье?

    9 сен 2019 в 11:49

    В Новосибе вообще нет культуры поведения на дороге как у водятлов так и у пешеходов .
    Одним плевать , едут как хотят и стоят где хотят при этом чувствуют себя буграми в железных коробках.
    Вторые ходят где хотят и как хотят при этом искреннее считая ,что за пол часа до выхода на улицу выпили эликсир бессмертия .

    Каждый раз приезжая в новосиб диву даюсь.