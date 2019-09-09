Власти предложили поднять тарифы на капремонт сразу на 26%

Такое предложение министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». В 2019 году жители региона платили по 7,05 рубля с квадратного метра. Согласно тексту документа, в новом году ведомство рассчитывает поднять цены сразу на 26%. При этом в 2021–2022 году тариф продолжит расти.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц: на 2020 год — в размере 8,90 рубля; на 2021 год — в размере 9,35 рубля, на 2022 год — в размере 9,85 рубля», — говорится в проекте постановления.

Сейчас документ находится на обсуждении, которое должно завершиться 18 сентября.

По словам депутата Заксобрания Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко, сейчас в фонде модернизации ЖКХ хватает средств на проведение капремонта зданий, а в повышении тарифов необходимости нет.

«Я вообще против любых повышений тарифов, особенно по системе капитального ремонта. Ремонтировать можно и из тех денег, которые сегодня собираются: их хватает, они есть. Второе — это механизм, когда тарифы принимаются постановлениями правительства. Эта вещь мало контролируемая — она проходит без согласия депутатов, ответственность вся на них. Я не вижу резкой необходимости в этом», — сказал Вадим Агеенко.