Новосибирцы выбрали депутата горсовета на замену умершему Дмитрию Прибаловцу

На дополнительных выборах в горсовет победил Павел Чернышев
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Городская избирательная комиссия подвела итоги дополнительных выборов в Совет депутатов Новосибирска. Избиратели определили депутата от округа
Как выяснил горизбирком после обработки 100% бюллетеней, больше всего избирателей (28,42%) проголосовало за представителя партии «Единая Россия» Павла Чернышева. На втором месте оказался Игорь Рытиков из партии «Родина», набравший 23,09% голосов. Третье место занял Алексей Манохин (КПРФ) с 22,82% голосов.
Депутат горсовета Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля. Ему было 47 лет.
Также 8 сентября в Новосибирске прошли выборы мэра: за победителя проголосовали больше 123 тысяч горожан.