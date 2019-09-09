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Политика

Новосибирцы выбрали депутата горсовета на замену умершему Дмитрию Прибаловцу

Победил кандидат от партии «Единая Россия»

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На дополнительных выборах в горсовет победил Павел Чернышев

Фото: novosibirsk.er.ru

Городская избирательная комиссия подвела итоги дополнительных выборов в Совет депутатов Новосибирска. Избиратели определили депутата от округа № 12 в Калининском районе, который раньше представлял Дмитрий Прибаловец.

Как выяснил горизбирком после обработки 100% бюллетеней, больше всего избирателей (28,42%) проголосовало за представителя партии «Единая Россия» Павла Чернышева. На втором месте оказался Игорь Рытиков из партии «Родина», набравший 23,09% голосов. Третье место занял Алексей Манохин (КПРФ) с 22,82% голосов. 

Депутат горсовета Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля. Ему было 47 лет.

Также 8 сентября в Новосибирске прошли выборы мэра: за победителя проголосовали больше 123 тысяч горожан

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Вася
    9 сен 2019 в 09:47

    Мазохисты что ли голосуют, им мало "подарков" от ЕР, ну тогда им пенс поднять до 90 лет и налог на зарплату и ЖКХ увеличить в 5 раз, всё равно будут довольны.

    Вася
    9 сен 2019 в 09:48

    Жители Богдашки, так держать. "Ведь вы этого достойны".

    Вера
    9 сен 2019 в 10:21

    Очень достойный депутат....Поздравляю Павла Андреевича и всех жителей нашего района!